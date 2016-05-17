تعتبر مكعبات الثلج من احد الطرق العلاجية للكثير من المشاكل الصحية و الجمالية نذكرها لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال من خلال مقال مدهش يشمل فوائد مكعبات الثلج.

عند الحديث عن مكعبات الثلج فكل ما يخطر بالبال هو استخدامها لتبريد المياه أو العصائر، لكن في حقيقة الأمر فاستخدامات الثلج متعددة للغاية وعلى رأسها استخدامه في مجالات التجميل، فمكعبات الثلج لها تأثير رائع على بشرة الوجه والجلد، وهذا ما سوف نستعرضه في هذا المقال.

أضرار مكعبات الثلج

قبل الحديث عن فوائد مكعبات الثلج الجمالية، يجب أن ننوه إن الإفراط في تناول الثلج قد يؤثر سلبًا على الصحة، فيؤدي إلى إلحاق الضرر بالحلق واللوزتين، ويمكن أن يسبب البرد والسعال، لذا ننصح الأشخاص الذين يعانون من التهابات اللوزتين الابتعاد تمامًا عن تناول الثلج.

فوائد مكعبات الثلج للوجه والبشرة

بعد العمل لفترة طويلة، إذا شعرت بالإرهاق يمكنك أن تضع مكعبي ثلج على عينيك، فهذا يساعد على تهدئتهم وتبديد ارهاقهما.

> قبل وضع المكياج، يتم فرك الوجه بمكعب ثلج، فهذا يساعد المكياج على البقاء لفترة أطول.

> في الصيف يُصاب الجلد بالجفاف وتحديدًا الوجه فيصبح مشدودًا ويفتقر للراحة، في هذه الحالة يتم فرك الوجه بمكعب ثلج لتبريده وترطيبه.

فرك الوجه بمكعب ثلج يعمل على تصغير فتحات المسام، وتقليل الإفرازات الزيتية لأصحاب البشرة الدهنية.

> يمكن عمل مساج للوجه بواسطة الثلج عن طريق ربط مكعبي ثلج بقطعة قماش ناعمة، ثم تدليك الوجه بها حتى ذوبان الثلج.

يمكن عمل مكعبات ثلج مصنوعة من عصائر الفواكه المختلفة، ثم استخدام هذه المكعبات لفرك الوجه، وبهذا يحصل الوجه على التبريد، الترطيب، والتغذية أيضًا.

> فرك الوجه بمكعبات الثلج يعالج حب الشباب، البثور، الرؤوس السوداء، التورم، واحمرار الجلد.

> يمكن استخدام مكعبات الثلج لعلاج حروق الشمس، وذلك بوضع عدة مكعبات داخل قطعة قماش ناعمة والضغط بها على المناطق المتضررة لتبريدها وترطيبها.

> يمكن عمل مكعبات ثلج من ماء الورد واستخدامها لعلاج الهالات السوداء والانتفاخات أسفل العين.

> قم بغلي بعضًا من ماء الورد ثم أضف إليه عصير الخيار، واخلطهما جيدًا.

> عندما يبرد الخليط، قم بصبه في قوالب مكعبة واتركها تتجمد.

> افرك المنطقة أسفل العينين بواحدة من هذه المكعبات.

> فرك الوجه بمكعب أو اثنين من الثلج يغني عن وضع المكياج، فالثلج يجعل الوجه نديًا، مشرقًا، ونضرًا.

> لتنشيط الدورة الدموية في الوجه، يُنصح بفركه بمكعب ثلج. عندما تعمل الدورة الدموية في الوجه بشكل جيد فإن ذلك يمنحه التوهج والحيوية، ويعمل على مقاومة التجاعيد وعلامات التقدم في السن.

> إذا كنت تعاني من الطفح الجلدي الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، فيمكنك عمل كمادات للوجه بواسطة قطعة قماش قطنية بداخلها عدة مكعبات ثلج.

نصائح هامة

لا تستخدم أكثر من مكعبي ثلج، فالإفراط في استخدام الثلج قد يؤثر سلبًا على الجلد ويؤدي إلى أضرار بالغة.

> أصحاب البشرة الحساسة لا يُنصح باستخدامه للثلج على الجلد مباشرة، يُفضل استخدام الثلج ملفوفًا بقطعة قماش نظيفة وناعمة.

هنا ستعرف طريقة التخلص من البثور

تجميد البثور!

> اصبح الثلج طريقة فعالة جداً في علاج البثور و حب الشباب بطريقة سريعة لأنه غير مؤذِ للبشرة و غير مكلف . تراكم زيوت الوجه والتلوث في مسام البشرة يؤدي إلي حدوث بثور ويجب العناية بها بإستخدام الثلج حتي لا تنتشر وتكبر.

> فرك قطعة من الثلج علي المناطق المصابة يومياً لمدة 5-10 دقائق يحميك من الشعور بالحكة والحرقان و أيضاً تعمل علي غلق مسام البشرة ويحميها من الزيوت وخلايا الجلد الميتة الغير نظيفة ويمنع حدوث مشكلة البثور.

> تحسن الدورة الدموية للبشرة وتقلل من الأحساس بالألم والتورم و الإلتهاب .

> هو علاج فعال في تقليل حجم واعداد حب الشباب علي البشرة بدون الأحساس بالألم.

> قد تتسأل لما الثلج ؟ لماذا استخدام الثلج أكثر فاعلية من البخار؟ لأن البخار بطبيعة الحال يجعل البثور أكثر أحمراراً و أكبر من حجمها الطبيعي بينما الثلج يجعل البثور أقل أحمراراً وأصغر من حجمها الطبيعي .

>تبريد مسام البشرة :

> هناك أسباب عديدة لما إستخدام الثلج يؤدي إلي تبريد عميق لمسام البشرة وتنظيف البشرة في الحال وأيضاً علاج البثور :

> فرك قطعة من الثلج يعمل علي انكماش المنطقة المصابة وتقليل الإحساس بالحرقان وكذلك يقلل من التورم.

> عندما تقل حجم البثور مع استخدام الثلج، مع الوقت فإن حياة هذه البثور تبدأ في الأنتهاء.

> في البداية عند فرك الثلج علي الوجه، البقع ستنكمش و تزداد في الأحمرار ثم تتغير إلي اللون الأبيض. ومع مرور الوقت ستستعيد البشرة درجة حرارتها الطبيعية، و البقع الحمراء والبيضاء تبدأ في الأختفاء.

> استخدام الثلج يقلل الأحساس بالألم بسبب الخراجات الموجودة تحت البشرة.

> عندما تفرك الثلج علي وجهك لأول مرة قد تشعر بالألم الخفيف ولكن مع الوقت سوف تشعر بالتحسن .

>تهدئة البشرة:

> هناك طرق مختلفة فيما يتعلق بكيفية استخدام الثلج لتهدئة البشرة وعلاجها من حب الشباب والبثور. اي شخص بإستطاعته تطبيق هذه الطرق طبقاً لإحتياجاته لذلك اقرأ السطور التالية بإهتمام :

> اعرف بشرتك جيداً (نوع البشرة -الكريمات المناسبة) قبل تطبيق وصفة الثلج . فمن الممكن ان تتأثر بشرتك بشكل سلبي تجاه الثلج وخاصة عند مزجه بأي من المكونات الأخري.

> لا تتعجل في الحصول علي نتائج سريعة لتجنب أثر صقيع الثلج ,لا تستخدم هذه الوصفة أكثر من مرتين في اليوم الواحد وتوقف عن استخدام الثلج إذا شعرت بألم أو حرقة .

> كن متأكداً عند استخدام أي كريم قبل أو بعد استخدام الثلج أن يكون متوافقاً مع بشرتك لتجنب الآثار الجانبية .

>* كيفية التخلص من البثور بالثلج :

> ها هي عدة طرق مشروحة بالتفصيل في الأسفل لتساعدك علي فهم كيفية استخدام الثلج لمنع ظهور البثور وأعراضها:

> 1-مكعبات الثلج لنتائج أسرع: هذه الطريقة مفيدة جداً إذا لم يكن لديك وقت لعمل علاج عميق لبشرتك مدة هذه الطريقة دقيقة أو دقيقتان و ستجعل بشرتك اكثر نضارة وحيوية .

> التطبيق:

> 1- أغسل وجهك بماء فاتر

> 2- لاتستخدم صابون أو غسول , نشف وجهك قليلاً

> 3- ضع بعضاَ من مكعبات الثلج في منشفة (فوطة)

> 4-انتظر ثواني قبل وضع المنشفة علي وجهك

> 5- ضع المنشفة التي تحتوي علي الثلج برفق علي رأس البثور

> 6- حرك المنشفة بطريقة دائرية لمدة دقيقة كاملة

> 7-كرر هذه العملية ولكن هذه المرة بإستخدام مكعبات الثلج بدون المنشفة لأن درجة حرارة الوجة بدأت في الإنخفاض

> 8-ثذكر لا تلمس المنطقة المصابة بأصابعك أو يدك حتي لا تسبب تهيج للبشرة

> 9-لاحظ عند وضع الثلج علي البثور قد تشعر بالبرد و عند إزالة الثلج تشعر بوخز بسيط

> 10- قم بإزالة الثلج لبضع دقائق

> 11- كرر العملية إذا كنت بحاجة لذلك او اذا لم يحدث أي رد فعل عكسي للبشرة

> 12- فرك قطعة الثلج لا يمحي اّثار الحبوب بشكل تماماً ولكنها تساعد علي إخفائها .

>مكعبات الثلج مع طين فولر لزيادة الفاعلية

> طين فولر هو نوع من أنواع الطين الماصة جداً للماء وتحتوي علي مواد غنية مفيدة لعلاج البشرة هذه الطريقة تحتاج وقت للتحضير قبل استخدامها و يمكن تكرارها مرتين في اليوم إذا ظهرت نتيجة مرضية و ليس لها اّثار جانبية علي البشرة.

> التطبيق :

> – اغسل وجهك بغسول مناسب لنوع البشرة

> -نشف وجهك جيدا بدون دعك حتي لا تؤذي البشرة

> -في بولة صغيرة اخلط طين فولر مع معلقة من بودر خشب الصندل و معلقة من عصير الليمون قلب الخليط حتي يصبح عجينة

> -ضع هذه العجينة علي المناطق المصابة أو وجهك كله

> -اتركها علي وجهك لمدة خمس دقائق حتي تمتص البشرة المواد الموجودة بالعجينة تقوم العجينة بانقاص حجم البثور ومنع ظهور بثور جديدة

> -افرد العجينة علي وجهك كله إذا كنت مصاب بحب الشباب او لديك بثور كثيرة

> – افرك وجهك بمكعب الثلج

> -افرك مكعب الثلج في حركات دائرية علي رأس البثور

> -سوف تشعر لثواني بإن وجهك مخدر لا توقف عمل المساج لوجهك حتي تشعر بحرقان

> -بإستخدام الثلج اعمل مساج لوجهك لمدة دقيقة ثم توقف لمدة دقيقة كررهذه العملية بإستخدام 3-4 مكعبات ثلج وسوف تشعر ان التورم والأحمرار بدأ يقل بشكل كبير

> – إذا خرج صديد من البثور عند عمل المساج قم بتنظيف البشرة حالاً حتي لا يصاب مناطق أخري

> – قم بإزالة العجينة باستخدام منشفة نظيفة وجافة اغسل وجهك بدون استخدام أي منظفات وأتركه يجف في الهواء

> -البثور ستختفي في نهاية اليوم

> 3- ورق القصدير ( ورق الفويل)

> الفويل لايستخدم فقط في تعبئة الطعام ولكنه ايضاً مفيد عند فرك البثور بإستخدام الثلج سيساعدك علي عمل مساج أفضل لوجهك و يحافظ علي الثلج من الأذابة لوقت أطول

> – احضر ورقة فويل طولها حوالي 20 سم وضع بها 4-5 مكعبات ثلج.

> – لف الثلج في ورق الفويل مثل الساندوتش

> -ضعها في كيس بلاستيك وقم بإخرج الهواء من الكيس وأغلاقه بإحكام

> -ضع هذا الكيس علي وجهك لمدة 15-20 دقيقة . اعمل مساج للوجه بإستخدام الكيس حتي تشعر بحرقان

> -بعد الأنتهاءء من المساج اغسل وجهك بماء فاتر و جفف وجهك ثم استخدم كريم مناسب لنوع البشرة

> -لو كانت بشرتك من النوع الحساس لا تستخدم كريم بعد هذه العملية مباشرة

>مكعبات الثلج مع زيت اللفندر و عصير الليمون:

> يساعد عصير الليمون و زيت اللفندر علي إخفاء عيوب البشرة طبيعة المادة الحمضية الموجودة في الليمون تعمل علي تطهير البشرة بينما زيت اللفندر يقوم بالترطيب و التنعيم.

> التطبيق:

> -اخلط معلقة طعام من عصير الليمون مع معلقة طعام من زيت اللفندر واخلطهما جيداً

> -ضع الخليط علي الأماكن المصابة مع عمل مساج لمدة خمس دقائق.

> – واتركه علي وجهك لمدة 10-15 دقيقة حتي تمتصه البشرة وفي نفس الوقت قم بعمل مساج للبشرة حتي تتفتح المسام وتتنفس.

> -اغسل يدك و احضر مكعب ثلج وافرك بها البشرة افرك جيداً بلطف و في حركات دائرية علي البثور بشكل خاص.

> – تأكد من عمل مساج رقيق وليس عنيف للبشرة حتي لا تنجرح البثور و يخرج منها الصديد.

> – اغسل وجهك بماء فاتر واتركه يجف بدون منشفة

>5- مكعبات الثلج مع البيكنج صودا و الماء:

> يوازن البيكنج صودا عامل الحموضة للبشرة ويقوم بتقشير البشرة من الخلايا الميتة وكذلك تنظيف البشرة من الزيوت. خلط البيكنج صودر بالماء يكون بمثابة عامل جفاف لمنع ظهور البثور وحب الشباب جديدة

> التطبيق:

> – ضع معلقة طعام من البيكنج صودا مع كمية كافية من الماء

> -اخلطهم جيداً حتي تصبح عجينة رقيقة ثم ضعها علي وجهك

> -عندما تجف العجينة علي الويج احضر مكعب من الثلج وافركه علي جميع انحاء البشرة مع التركيز علي الأماكن المصابة بالبثور

> -اترك العجينة علي وجهك لمدة 20-25 دقيقة ثم اغسل وجهك بحرص

>6- مكعبات الثلج مع زيت شجرة الشاي :

> يحتوي زيت شجرة الشاي علي مواد مضادة للبكتريا والفطريات وكذلك خواص مطهرة لعلاج بثور الوجه من خلال التحكم في الزيوت التي يفرزها الوجه والتقليل من انسداد مسام البشرة التي تتحول إلي بثور. استخدام زيت شجرة الشاي بإنتظام مع مكعبات الثلج يعطي نتائج مذهلة للقضاء علي مشكلة البثور.

> التطبيق:

> – أولاً اغسل وجهك بالماء والصابون ( يفضل أن يكون الصابون متوازن حمضياً)

> -نشف وجهك واحضر مكعبات ثلج ملفوفة في كيس بلاستيك أو منشفة

> – ضعها علي البثور والمناطق المصابة حتي تشعر بتنميل في الوجه

> – انتظر دقيقة أو دقيقتان حتي تستعيد البشرة درجة حرارتها العادية

> -ثم احضر طبق صغير وضع فيه قطرات من زيت شجرة الشاي مع بضع قطرات من الماء

> – اخلطهم جيداً ضع الزيت علي الأماكن المصابة من البثور بإستخدام قطعة من القطن .

> -انتظر دقائق ثم اغسل الوجه.

> – تأكد من عمل اختبار للزيت علي منطقة صغيرة من الجلد حيث أن زيت شجرة الشاي قد يسبب حساسية للبشرة لذلك قم بهذا الأختبار قبل تجربة هذه الوصفة.

> – كرر هذه العملية بإنتظام حتي تختفي البثور

بعض النصائح والتحذيرات :

بعض النصائح والتحذيرات التي تساعد علي الحصول علي علاج أسرع لمشكلة البثور بدون أي اّثار جانبية :

> – لا تستخدم أي علاج للبثور قبل استخدام الثلج لأن الثلج يقلل من فاعلية العلاج لذلك من الأفضل استخدام الكريمات والمرطبات التي تحتوي علي حامض الساليسيليك و بنزيل بيروكسيد بعد استخدام الثلج للحصول علي نتائج أفضل

> – ابتعد عن أي حرارة عالية حتي لا تؤثر علي البثور الجديدة بطريقة عكسية و تجعل حجمها أكبر .

> – تذكر أن الثلج هو مجرد وسيلة مساعدة ولا يعطي نتائج كافية لوحده , يساعد الثلج في تقليل حجم البثور و في تقليل الإلتهاب و الأحمرار و الألم . و للحصول علي نتائج مرضيو وسريعة يجب اتباع الوصفات الخاصة بالثلج لمدة منتظمة .

> – استخدم الثلج مرتين يوميا مرة صباحاً عند غسل الوجه و مرة مساءاً قبل الذهاب إلي النوم

> – استخدام الثلج لأغراض أخري مثل قبل وضع المكياج أو عند ظهور بثور جديدة

> -استخدام الثلج ليس له أي اّثار جانبية ولكن يجب عدم وضع الثلج علي البشرة أكثر من دقيقتين أو عند الشعور بالتنميل

> – استشر طبيب الأمراض الجلدية إذا استمرت البثور في الظهور للحصول علي علاج فوري للبثور و حب الشباب لأن الثلج قد لايناسب كل أنواع البشرة

> -الثلج فعال جداً في تقليل الألتهابات وغلق مسام البشرة ,إذا استخدم بطريقة صحيحة سيصبح علاج فعال جداّ للبثور خاصة عند إتباع أي من الوصفات المذكورة

> – لا تستخدم الثلج مطلقاً مباشرة علي البشرة حتي لا يسبب أي التهاب