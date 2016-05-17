اذا كنت حامل و تعانين من الامساك و تبحثين عن افضل الطرق و النصائح الصحية و الطبيعية للتخلص منه نهائيا فنقدم لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال مقال مذهل و صحي يشمل علاج الإمساك عند الحامل و الوقاية منه.

قد تشتكي من فترة للاخرى المرأة الحامل من الإمساك فكيف يمكن علاج الإمساك عند الحمال ؟ أن الإمساك هو عدم القدرة على خروج البراز وهو حالة غير مريحة وخصوصا اذا كانت المرأة حامل، فإنه يجعل المرأة ينتابها الخوف والقلق، وذلك بسبب انها تخشى ان يكون هناك ضرر على الجنين من العلامات التي تحدث اثناء الامساك، وكذلك تشعر المرأة الحامل بضغط نفسي وجسماني كبير يجعلها تشعر بعدم الراحة وصعوبة النوم وفقدان الشهية لتناول الطعام مما يشكل خطرا كبيرا على جنينها الذي تحمله في احشائها .

أسباب الإمساك عند الحامل

من غير المألوف أن تعاني المرأة الحامل من الإمساك ومع ذلك يمكن ان تصاب المرأة الحامل بالامساك ولكن معظم النساء يصبن بالإحراج في التحدث عن ذلك .

> دعونا نلقي نظرة على بعض أسباب الإمساك أثناء الحمل :

1. تناول القليل من الطعام والشراب :

> إذا كانت المراة الحامل تعاني من الغثيان الشديد في وقت مبكر من الحمل ، او لديك مشاكل في تناول الطعام والشراب فإنه يؤدي الى فقدان المواد الغذائية التي تسبب تصلب الأمعاء .

> إذا كانت المرأة الحامل تميل إلى القيء أكثر من المعتاد ، يمكن ان تتناول بعض المواد الهاضمة الطبيعية لتخفيف البراز الصلب .

2. التغيرات الهرمونية :

> المرأة الحامل تعاني بالكثير من التغيرات الهرمونية و هذه التغييرات تجعل بعض العضلات ضعيفة ، بما في ذلك عضلات الامعاء في الجهاز الهضمي و هذه الضعف يمكن أن يؤدي إلى الإمساك ، وخاصة إذا كان الطعام يحتوي على القليل من الألياف و المياه .

> سبب آخر للإمساك عند النساء الحوامل هو زيادة هرمون يسمى هرمون البروجسترون وهذا الهرمون يساعد على استرخاء العضلات الملساء في جميع الجسم بما في ذلك الجهاز الهضمي مما يجعل مرور الطعام أبطأ في الأمعاء .

>3. النظام الغذائي :

> المعكرونة والكعك والخبز الابيض وغيرها من منتجات الطحين الأبيض لا تحتوي على كميات كافية من الألياف مما يسبب بطء في حركة الأمعاء مما يسبب الإمساك .

>4. مكملات الحديد :

> على الرغم أنه من المستحسن الحصول على مكملات الحديد خلال فترة الحمل ، الا ان الحديد يبطأ عمليه الهضم لأنه يقلل كمية الدم التي تصل الى الامعاء مما يسبب الامساك وللتغلب على هذه المشكلة يجب اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على العديد من المصادر الطبيعية للحديد وتجنب أخذ مكملات الحديد .

الاطعمة التي تسبب الامساك

الموز

انها تحتلف فى مسألة التوقيت: الموز غير الناضج يسبب الإمساك. كما يقوم الموز الناضج بالمساعدةفي تخفيف الإمساك.

الموز الأخضر غير الناضج يسبب الإمساك لأنه لا يزال لديه الكثير من النشا، والتي يمكن أن يكون من الصعب على الجسم هضمها .

> يحتوي الموز أيضا على الألياف (البكتين)، الذي يستمد الماء من الأمعاء

فاذا كان شخص مصاب بالجفاف، وهذا يمكن أن يجعل الإمساك أسوأ.

الأطفال الرضع يمكن أيضا ان تصاب بالإمساك إذا كانوا يأكلون الكثير من الموز. الاعتدال وتناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضار لطفلك هو المفتاح.

الكافيين

مثل الموز، الكافيين يمكن أن يذهب في اي من الاتجاهين.

الكافيين هو المنبه الذي يمكن أن يجعل أي شخص الحصول على مزيد من حركات الأمعاء.

> إذا كان الشخص يعاني من الجفاف، والكافيين في القهوة، الشاي الأسود، الكولا، والشوكولاتة يمكن أن تجعل الإمساك يزداد سوءا

الارز ابيض

هناك فرق كبير بين الأرز الأبيض والأرز البني.

الأرز الأبيض يمكن أن يؤدي إلى الإمساك لأنه قد تم إزالة قشره والنخالة، والجرثومية. حيث ان جميع الألياف والمغذيات تمت ازالتها

> الأرز البني يمكن أن يساعد في تخفيف الإمساك لأنه لم يتم إزالة القشرة والنخالة، والجرثومية.

> الأرز البني هو مصدر جيد من الحبوب الكاملة ويحتوي على حوالي 3.5 غرام من الألياف، و 5 غرامات من البروتين في 1 كوب.

اللحم الاحمر

هناك الكثير من الأسباب لتجنب اللحوم الحمراء. اللحوم الحمراء يمكن أن تجعل الشخص يصاب بالإمساك، وأنها يمكن أن تسبب الإمساك لعدة أسباب.:

تحتوى على نسبة عالية من الدهون، لذلك تستغرق وقتا أطول للهضم عن طريق الجهاز الهضمي

> تحتوي على ألياف البروتين الصعبة التي يمكن أن يكون صعبا للمعدة هضمها

> غني بالحديد، الذي يمكن أن يكون سبب الإمساك

الخبز الابيض

في حين الخبز والحبوب الكاملة قد يساعد في تخفيف الإمساك، ويمكن أن الخبز الأبيض يسبب أو يفاقم الامساك . هذا ينطبق أيضا على المنتجات الأخرى مع الكثير من الدقيق الأبيض مثل الخبز والبسكويت والمعجنات. على عكس الحبوب الكاملة، الدقيق الأبيض ليس لديه الألياف. هذه الأطعمة هي ثقيلة لانها تحتوى على النشا

الشوكولاتة

الشوكولاته تسبب الامساك خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS).

ويعتقد أن كمية كبيرة من الدهون الموجودة في الشوكولاته يمكن أن تبطئ عملية الهضم.

> ويعتقد أن هذا يحدث من خلال تباطؤ او انكماش العضلات ، وبالتالي تباطؤ الأطعمة التى تتحرك من خلال الأمعاء.

منتجات الألبان

منتجات الألبان مثل الحليب والجبن ، والآيس كريم، يمكن أن يسبب الكثير المشكلات التي تؤدي الى الإمساك. ويمكن أن يكون راجعا إلى الألبان نفسها أو مزيج من الأشياء الاخرى مع الالبان. ومع ذلك، فإن اللاكتوز في الحليب يمكن أن يسبب زيادة الغازات والانتفاخ الذي يمكن أن يجعل الشخص يشعر أسوأ من ذلك اذا كان الامساك يزداد سوءاً

الوجبات السريعة

البرجر والبطاطس المقلية تحتوى على نسبة عالية من الدهون، ومنخفضة في الألياف. هذا يساهم في الإمساك.

جنبا إلى جنب مع الوجبات السريعة، والأطعمة المصنعة تحتوي على القليل من التغذية وعادة ما تحتوى على الكثير من الدهون. تحتوي على الكثير من الملح كذلك. أمثلة على الأطعمة التي يجب تجنبها تشمل

الخبز ابيض،

> المعجنات،

> الوجبات الطعام المجمدة،

> الرقائق،

> النقانق.

> كل هذه الأطعمة يمكن أن تسبب الإمساك بإبطاء الجهاز الهضمي. حاول تناول وجبات خفيفة مثل الفواكه والخضار والأطعمة في شكل طبيعي كامل، والتأكد من شرب كمية كافية من الماء للمساعدة على ابقاء الجهاز الهضمي يعمل بشكل طبيعي.

الشيبسي

رقائق البطاطس لذيذة، ولكن احتواءها على نسب عالية من الدهون (الأطعمة عالية الدهون يمكن أن يبطئ عملية الهضم)، وانخفاض في الألياف،

> بدلا من ذلك، حاول تناول وجبات خفيفة مثل وجبات الخضار النيئة

طرق علاج الإمساك عند الحامل

محاولة الإفراط في تناول أدوية الإمساك يؤدي الى الكثير من الضرر على المرأة الحامل لأنها تحتوي على مستويات عالية من الأسبارتام ، ولذلك فإن اتباع العلاجات المنزلية هو الاكثر امان بالنسبة للمرأة الحامل ولهذا نقدم لك هنا طرق علاج الإمساك عند الحامل :

>1. الليمون :

> إضافة عصير الليمون إلى كوب من الماء الدافئ يساعد على تحفيز الجهاز الهضمي ، وطرد السموم والمواد الغير مهضومة من القولون , و يمكن كذلك تناول بعض عصير الليمون المركز ومع ذلك إضافة قليلا من الماء يقلل من شدة نكهة الليمون ويساعد على إضافة السائل إلى الجسم و الماء الدافئ والليمون يساعد على تخفيف البراز و تحفيز تقلصات الامعاء التي تساعد على خروج البراز .

>2. شرب المياه :

> أفضل طريقة لتخفيف الإمساك هو شرب الكثير من الماء ، مما يساعد على تخفيف البراز الصلب و يجب شرب حوالي 8-10 أكواب من الماء يوميا للحصول على الكمية التي يحتاجها الجسم من الماء ، مما يساعد على التخلص من الإمساك و شرب كمية مناسبة من السوائل يوميا يحافظ على الحركة السليمة للجهاز الهضمي .

>3. البرتقال :

> البرتقال غني بالألياف الغذائية ، وفيتامين C ومن أحد الأسباب الرئيسية للإمساك هو عدم الحصول على الألياف الغذائية والبرتقال هو واحد من أفضل العلاجات للإمساك ويجب تناول 25 إلى 30 غراما من الألياف يوميا ويمكن تناول حمضيات أخرى مثل الجريب فروت والرمان .

>4. عصير الخوخ :

> عصير الخوخ علاج فعال جدا للإمساك و كل ما عليك القيام به هو شرب عصير الخوخ 4-6 مرات في اليوم لتخفيف الإمساك وتليين البراز و إذا كان طعمه مركز وقوي جدا يمكن تخفيفه مع قليلا من الماء وإضافة اليه شريحة من الليمون .

>5. السيليوم :

> واحد من العلاجات المعروفة للإمساك في الهند هو السيليوم و هو ملين قوي لانه يحتوي على الصمغ الذي يمتص السوائل ويزيد من كمية السوائل في البراز لتلينها ومع ذلك تحتاج إلى شرب حوالي 8-10 أكواب من الماء كل يوم مع تناول هذا العلاج ، ولكن يجب تجنبه في النساء الحوامل اللتي يعانين من مشاكل في القلب أو لديهم ارتفاع في ضغط الدم و المرأة الحامل تستخدم هذا العلاج بناء على توصية الطبيب فقط .

>6. بذور الكتان :

> بذور الكتان علاج شعبي للإمساك لانه يحتوي على الألياف الغذائية والأحماض الدهنية اوميغا 3 وجنبا إلى جنب مع هذا العلاج يجب شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء مع كل ملعقة من بذور الكتان ويمكن أيضا استخدام زيت بذور الكتان .

>7. التدليك :

> في الأسابيع الأولى من الحمل الإمساك يكون أمر طبيعي ،ومع ذلك فإن تطورة قد يؤدي إلى مشكلة خطيرة ، ومن أحد علاجات الإمساك هو استخدم أصابعك لتدليك بطنك في اتجاه عقارب الساعة و إذا كنت معرضة للولادة المبكرة ، أو انخفاض المشيمة في الرحم ، يجب عليك تجنب هذا العلاج .

>8. الاسترخاء في حوض الاستحمام :

> الاسترخاء في حوض الاستحمام و ممارسة التنفس العميق للسماح لعضلات قاع الحوض على الاسترخاء مما يساعد على تلين عضلات البطن والامعاء مما يساعد على تمرير البراز .

>9. المساج :

> المساج هو واحد من أفضل العلاجات الطبيعية لمعظم الامراض حيث يستخدم نظام فريد للضغط على نقطة فريدة من نوعها في الأطرافو هو وسيلة آمنة تماما لتخفيف الإمساك لدى النساء الحوامل لأنه علاج طبيعي تماما ويمكن للزوج تدليك باطن قدمك العليا مما يؤدي الى الاسترخاء وتحفيز الجهاز الهضمي. ويمكن ان تقومي بهذه التدليكات لوحدك عن طريق وضع زجاجة تحت باطن قدمك و لفها إلى الأمام والى الخلف .

>10. الحمامات العطرية :

> من المعروف أن الحمامات العطرية تساعد على تخفيف الإمساك واستخدام بعض الزيوت العطرية يمكن أن يساعد على تخفيف الإمساك و يمكن تحضير هذا الحمام عن طريق مزج 4-5 قطرات من أي زيت عطري مثل الليمون والجريب فروت و البرتقال مع زيت ناقل مثل زيت اللوز ويقلب هذا الخليط مع ماء الحمام الدافئ ومن ثم الإسترخاء في هذه الحمام حوالي 5 إلى 10 دقائق مما يساعد على تحفيز مركز النشاط في الدماغ للحث على التغوط .

>11. الخضار :

> الخضار يساعد على تخفيف الإمساك ، وهناك بعض الخضروات المفيدة لتخفيف الإمساك مثل الجرجير والكرنب والخرشوف والكرفس والسبانخ ولكن يجب عليك الاحترس من مقدار السبانخ إذا كنت لا تشربين الكثير من المياه ، لأن السبانخ يحتوي على الحديد الذي يمكن أن يحفز الإمساك

>12. الحبوب الكاملة :

> العديد من الأطعمة تساعد على تقليل الإمساك وتليين البراز وتعمل بمثابة ملينات طبيعية مثل الحبوب الكاملة التي تساعد على تليين البراز ، وبالتالي تخفيف الإمساك .

>13. العلاج بالابر :

> من العلاجات الصينية القديمة هو العلاج بالإبر والذي يعتبر فعال جدا في علاج الإمساك حيث توضع الإبر في وسط البطن حول السرة ب 5 سم والضغط بلطف على هذه النقطة ، و القيام بذلك حوالي 25-30 مرة يوميا ، ولكن يجب تجنب هذا العلاج في المراحل الأخيرة من الحمل .

>14 . المسهلات :

> المسهلات نوعين : نوع يعمل على زيادة حجم البراز ونوع يزيد من تقلصات الأمعاء ومع ذلك استخدام منشطات الأمعاء يمثل خطرا كبيرا على تقلصات الأمعاء مما يؤدي إلى الإسهال و المسهلات تساعد على تخفيف الامساك المزمن والحاد و لكن استخدام المسهلات بشكل مزمن يمكن أن يؤدي إلى الاسهال المزمن

> لذلك عليك دائما استشارة الطبيب قبل اخذ قرار بشأن أخذ الملينات و التحدث مع طبيبك حول أفضل ملين مناسب لحالتك .

> يمكن لهذه العلاجات الطبيعية أن تساعد في تخفيف أي آثار مزعجة وغير مريحة من الإمساك ولكن اذا جربت جميع العلاجات المنزلية ، و تقنيات العلاج البديلة ولم يكن هناك اي تحسن عليك استشارة الطبيب .

طرق الوقاية من الإمساك عند الحمل :

التغيرات الهرمونية أثناء الحمل تؤدي في الغالب إلى الإمساك ، ولكن هناك بعض الطرق التي يمكن اتخاذها لتقليل الإصابة بالإمساك وعليك اتبع بعض النصائح البسيطة مثل :

> شرب الكثير من الماء ؛ والتأكد من أنك غير مصابة بالعطش لأن نقص الرطوبة يؤدي إلى تصلب البراز و الإمساك .

> تناول الكثير من النخالة و الألياف الغذائية في النظام الغذائي .

> الابتعاد عن الأطعمة الضارة بالأمعاء والتي قد تسبب الإمساك مثل وعاء كبير من الآيس كريم ، أو اللحم الدسم لأن هذه الأطعمة تحتوي على المواد الحافظة التي تضر بالأمعاء، وكذلك الرحم .

دراسات وابحاث

أثبتت الدراسات الامريكية عن وجود العديد من الأسباب في وجود الامساك خلال فترة الحمل بسبب تقلص حجم الجهاز الهضمي . ويمكن التوجه في علاج هذا الامساك من خلال :

>الملينات

> يمكنك استشارة الطبيب في التعرف على أفضل الملينات الآمنة لتخفيف مشاكل الامساك للحامل ، كما ينبغي الاعتدال في تناول الملينات لتجنب الإسهال .

الروائح

> الروائح الصحيحة يمكن أن تساعد وظائف الجسم على تجنب الامساك . الزيوت الأساسية من الليمون والجير ، البرغموت ، الجريب فروت أو البرتقال الحلو تضاف إلى الحمام الخاص بك لتحفز الحاجة إلى الحمام .

شاي الاعشاب

> وقد استخدمت الأعشاب كالملوخية أو شاي الهندباء منذ قرون لعلاج الإمساك . وهو أيضا خيار كبير ، ولكن تأكد من استشارة الطبيب قبل تناوله ، لأن في المرحلة الثالثة من الحمل يمكن أن يؤدي إلى انقباضات براكستون هيكس .

التدليك (مساج)

> يمكن للتدليك في أجزاء معينة من الجسم ان يساعده في التخلص من الامساك ، وفي هذه الحالة ، يمكنك تدليك قدميك لتحفيز الجسم على قضاء الحاجة .