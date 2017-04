اذا كنت تعانين من ظهور بعض الحبوب او طفح جلدي في منطقة الابط فنقدم لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال مقال مذهل و صحي يشمل علاج الطفح الجلدي تحت الإبط.

هناك أسباب مختلفة لجعل الكثير من الناس يعانون من الحكة والاحمرار والطفح تحت الإبط، ففي بعض الأوقات يكون سبب الطفح تحت الإبط أطعمة قد تم تناولها، أو يكون بسبب العطور أو المنظفات أنهم يتم استخدامها على الملابس، وهذا الطفح قد يسبب الكثير من الازعاج وعدم الراحة خصوصا اثناء فصل الصيف والطقس الحار .

> قد تكون هناك أوقات تكون أسباب الطفح تحت الإبط خطيرة، لذلك عليك التأكد من أنك لا تصاب بالطفح الجلدي تحت الابط على فترات قصيرة، وعليك التحقق من ذلك بحيث تتاكد من انك لست مصاب بشيء خطير يدعو الى القلق .

الأعراض التي يمكن أن تترافق مع الطفح الجلدي تحت الإبط :

الحكة

> الطفح الجلدي

> سواد الجلد

> الم

> رائحة كريهة

أفضل العلاجات الطبيعية للتخلص من الطفح الجلدي تحت الإبط :

1. هلام الصبار :

> هلام الصبار له خصائص جيدة ومن المعروف أنه يساعد على التئام الجلد وله خصائص مضادة للميكروبات والعدوى الجلدية، مما يجعله مفيد في التئام جروح الطفح الجلدي في منطقة الإبط، ويتم استخدام هلام الصبار من الأوراق الطازجة للصبار .

> الطريقة :

> أخذ ورقة صبار طازجة وقطعها من المنتصف واستخراج الهلام الذي بداخلها .

> تطبيق الهلام على الطفح الجلدي تحت الابط بعد غسل المنطقة جيدا وتجفيفها .

> تركه لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

> غسله بالماء البارد .

> تكرار هذا العلاج البسيط 3 أو 4 مرات في اليوم .

> بدلا من ذلك، خلط القليل من الكركم في 1-3 ملاعق كبيرة من هلام الصبار، وفرك هذا الخليط على الإبطين، والانتظار 30 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد، ويكرر مرتين يوميا لمدة أسبوع أو حتى تتحسن حالتك .

2. الليمون :

> الليمون ليست سوى واحد من الثمار الحمضية المفضلة لدى الكثير من الناس، والتي يمكن أن تساعد على التخلص من الطفح الجلدي الذي يظهر تحت الإبط، حيث أنه يساعد في قتل البكتيريا التي قد تكون سببا في ظهور الطفح الجلدي تحت الابط، كما انه علاج مفضل جدا لأنه يمكن استخدامه بمثابة مزيل للعرق .

> الطريقة :

> غسل المنطقة جيدا بالماء والصابون المطهر وتجفيفها .

> قطع نصف ليمونة وحكها تحت الابط مع العصر عليها قليلا .

> يتم تكرار هذا العلاج مرة يوميا .

3. صودا الخبز :

> صودا الخبز يمكن أن تعمل كمزيل طبيعي للعرق، مما يساعد أيضا على التخلص من الطفح الجلدي تحت الإبط، وهناك خيارات مختلفة حول طريقة استخدام صودا الخبز للتخلص من الطفح الجلدي المزعج الذي يظهر تحت الإبط .

> الطريقة :

> يمكنك وضع صودا الخبز في ماء الاستحمام الخاص بك .

> استخدام بودرة صودا الخبز تحت الإبط حتى لا تشعر بالرطوبة التي تعطي احساس بالحرقة .

4. الكمادات الباردة :

> برودة الجليد يمكن أن تكون مفيدة جدا، حيث ان استخدام قطعة من الجليد وتمريرها تحت الابط تكون طريقة فعالة جدا للتخلص من المشاكل التي قد تظهر تحت الأبطين مثل الطفح الجلدي والاحمرر والحكة التي تظهر تحت الابط .

> يمكنك استخدام الكمادات الباردة لتقليل الحكة واحساس الحرقة، وهما من أكثر الأعراض شيوعا من طفح الإبط، ولذلك فإن درجات الحرارة الباردة أيضا تقلل من التهيج الناجم عن الحرارة المفرطة، مما يمنع الطفح من أن يتطور الى ظهور بثور .

> الطريقة :

> لف عدد قليل من مكعبات الثلج في منشفة قطنية رقيقة ووضعها على المنطقة المصابة لبضع دقائق .

> تركه لبضع دقائق للمساعدة على التخلص من الحكة والألم والاحمرار .

> يمكنك القيام بذلك وقتما تريد فلا ضرر من هذه الطريقة .

> ملاحظة :

> يجب تجنب استخدام الجليد مباشرة على الجلد حتى لا تصاب بصاعقة الجليد، حيث يمكن عن استخدامه لفه بقطعة قماش نظيفة ووضعه تحت الابط .

5. الكمادات الساخنة :

> الكمادات الساخنة يمكن أن تساعد في تخفبف الالتهاب والاحمرار، ولكن يجب ان تتاكد من ان هذه الطريقة سوف تكون فعاله بالنسبة لك للتخلص من الحكة التي يمكن أن تسبب لك الشعور بعدم الارتياح .

> الطريقة :

> وضع منشفة في ماء ساخن وعصرها حتى يتم التخلص من الماء الزائد .

> وضع الكمادة الساخنة على المنطقة المصابة لفترة طويلة من الزمن .

> تذكر أنك سوف تضطر إلى تغيير الكمادة الساخنة وخاصة إذا كنت تخطط لاستخدامها لفترة طويلة من الزمن .

> يمكنك التناوب بين استخدام الكمادات الباردة والكمادات الساخنة إذا لزم الأمر .

6. فيتامين E :

> إن الشيء العظيم حول فيتامين E هو أنه الفيتامين الذي يحافظ على حيوية البشرة والحفاظ على صحتها، كما أنه يساعد في تعزيز إنتاج خلايا جديدة ويتم إزالة الخلايا القديمة والميتة، وهذا يمكن أن يساعد أيضا في تخفيف الحكة والتي قد تكون تعاني منها في كثير من الاحيان مع الطفح الجلدي .

> الطريقة :

> أخذ كبسولة من هذا الفيتامين وفتحها واخراج الزيت منها .

> وضع زيت فيتامين E مباشرة على البشرة باستخدام أصابعك.

> تدليك زيت فيتامين E بإستخدام اصابعك يساعد على امتصاصه جيدا من الجلد .

> قد تضطر إلى القيام بذلك مرتين في اليوم حتى تتخلص من الحكة .

7. الشبة :

> الشبة تحتوي على خصائص الدواء القابض والمطهر، وهذا يساعد في منع نمو البكتيريا التي قد تسبب الحكة والاحمرار والتهيج تحت الابط، وهي متوفرة في محلات العطارة .

> الطريقة :

> استخدام مسحوق الشبة مباشرة تحت الإبطين .

> من المستحسن وضعه تحت الإبط بعد اخذ حمام وتنظيف المنطقة جيدا يوميا .

8. زيت جوز الهند :

> زيت جوز الهند فعال جدا للحفاظ على بشرة جيدة ونظيفة، مما يجعله مفيد أيضا في التخلص من الطفح الجلدي، حيث ان زيت جوز الهند يساعد على التخلص من الالتهابات التي تظهر مع الطفح الجلدي تحت الابط .

> زيت جوز الهند البكر يمكن أن يساعد على التخلص من التهيج الناجم عن الطفح الجلدي تحت الإبط، حيث انه يحتوي على الدهون الصحية وفيتامين E الذي يساعد في الحفاظ على المنطقة رطبة، ويهدئ الحكة ويسهل الشفاء، كما أنه يقلل من الاحتكاك الذي يمكن أن يفاقم الحالة ويمنع العدوى .

الطريقة :

> خلط زيت جوز الهند مع صودا الخبز حتى يتم عمل معجون.

> وضع العجينة على جميع أنحاء الطفح الجلدي .

> يوضع تحت الابط لمدة 5 دقائق .

> طريقة اخرى :

> دهن زيت جوز الهند البكر تحت الأبطين وتركه حتى يتم استيعابه بشكل جيد من الجلد، ويكرر عدة مرات يوميا حتى يزول الطفح الجلدي تماما .

> بدلا من ذلك، يمكن خلط 4 ملاعق من زيت جوز الهند مع 1 ملعقة صغيرة من زيت اللافندر الأساسي، ووضع كرة قطن في هذا الحل وتطبيقها على المنطقة المصابة، وتركها لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم شطفها بالماء البارد وتركها حتى تجف ويكرر مرتين يوميا لبضعة أيام .

9. زيت شجرة الشاي :

> إن الشيء العظيم حول زيت شجرة الشاي هو أنه يمكن أن يكون مفيد جدا للغاية للحفاظ على صحة البشرة، ويمكن أن يساعد في التخلص من الفطريات التي قد تسبب العدوى، ويمكن أن يستخدم أيضا كعلاج جيد للتخلص من الحكة التي تظهر مع الطفح الجلدي تحت الابط .

> الطريقة :

> مزج 5 أو 6 قطرات من زيت شجرة الشاي مع 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر .

> تنظيف المنطقة المصابة بالماء وتركها حتى تجف، ثم تطبيق هذا الخليط على المنطقة المصابة .

> الانتظار لمدة 10 دقيقة قبل الشطف بالماء البارد.

> يكرر 2 أو 3 مرات يوميا حتى تتحسن حالتك .

10. فيتامين C :

> فيتامين C هو ليس فقط نوع الفيتامين الذي يمكن أن يساعد في مكافحة الحكة التي قد تشعر بها تحت الابط، حيث ان له القدرة على التخلص من المشاكل التي قد تكون لديك، ويساعد على التخلص من مختلف الأمراض التي يمكن ان تصيب الجلد .

> الطريقة :

> وضع فيتامين C مباشرة على بشرتك، وتركه لمدة 20 دقيقة ثم غسله بالماء الفاتر .

> القيام بذلك عن 2-3 مرات في اليوم .

11. دقيق الشوفان :

> دقيق الشوفان مفيد جدا في تخفيف التهيج والحكة التي تنتج بسبب الطفح تحت الإبط، حيث انه يساعد على تطبيع مستوى الرقم الهيدروجيني لبشرتك وأيضا يحافظ على البشرة ناعمة ورطبة، ولعلاج الطفح الجلدي، يتم استخدام دقيق الشوفان المطحون ناعما .

> دراسة 2012 نشرت في المجلة الهندية للأمراض الجلدية والتناسلية وطب الجذام وتشير إلى أن مركبات الفينول المضادة للأكسدة والموجودة في الشوفان هي المسؤولة عن الخصائص المضادة للالتهابات والمضادة للتهيج .

> الطريقة :

> مزج 1 كوب من دقيق الشوفان المطحون في حوض مملوء بالماء الدافئ .

> إضافة بضع قطرات من زيت اللافندر الأساسي أو أي زيت أساسي آخر من اختيارك .

> الاسترخاء في هذا الحل على الأقل 15 إلى 20 دقيقة، والتأكد من غمر المنطقة المصابة في الماء تماما .

> يكرر مرة واحدة يوميا حتى يشفى الطفح الجلدي تحت الابط .

12. عشبة النيم :

> عشبة النيم هي علاج أيورفيدا شعبي لمختلف المشاكل الجلدية بسبب خصائصة المضادة للالتهابات، والمسكنة، والمضادة للتوتر، والمضادة للفيروسات، والمضادة للفطريات والمضادة للجراثيم.

> دراسة 2013 نشرت في مجلة آسيا والمحيط الهادئ من الطب الحيوي الاستوائي، أن زيت النيم العضوي هو علاج منزلي للعديد من الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية، وحب الشباب، والقوباء الحلقية والأعراض المرتبطة بها .

> الطريقة :

> تترك على نار خفيفة حفنة من أوراق النيم في وعاء من الماء لمدة 20 دقيقة، ثم يصفى الحل، ويترك حتى يبرد ثم يستخدم لغسل المنطقة المصابة، واستخدام هذا العلاج 2 أو 3 مرات يوميا لمدة بضعة أيام .

> بدلا من ذلك، مزج 5 أو 6 قطرات من زيت النيم في كوب من الماء الفاتر، واستخدام كرات القطن لتطبيق هذا الحل على المنطقة المصابة عدة مرات يوميا، حتى يزول الطفح تماما .

13. خل التفاح :

> خل التفاح هو عامل مضاد للفطريات ومضادة للجراثيم فعال، ويمكن أن يساعد في الحد من التهاب، وتهدئة الحكة ودعم الشفاء من الطفح تحت الإبط، حيث ان محتوى حمض الخليك يمنع العدوى ويساعد على إعادة التوازن في مستوى الرقم الهيدروجيني لبشرتك .

> الطريقة :

> وضع 1 ملعقة صغيرة من خل التفاح في كوب .

> إضافة ½ كوب من الماء لتخفيفه .

> وضع هذا الخليط على المنطقة المصابة وشطفه بعد 5 إلى 10 دقائق .

> يكرر عدة مرات يوميا لبضعة أسابيع .

> ملاحظة : خل التفاح حامضي جدا في الطبيعة وقد يسبب تهيج لجلدك إذا لم يكن مخفف بالماء .

14. زبدة الشيا :

> زبدة الشيا لها خصائص مضادة للأكسدة، ومضادة للفطريات، ومضادة للالتهابات وهذه الخصائص يمكن أن تساعد في التخلص من الطفح الجلدي تحت الإبط، وتحمي الجلد، وترطب الجلد، مما يقلل من الحكة ويعزز الشفاء .

> الطريقة :

> غسل المنطقة المصابة بالماء والصابون والمطهرات والماء الفاتر.

> ثم تجفيفها بمنشفة لينة وتجنب فرك الجلد .

> دهن بعض زبدة الشيا على المنطقة المصابة.

> تكراره عدة مرات في اليوم .

نصائح إضافية :

زيادة تناول فيتامين C لمنع الالتهابات التي يمكن أن تفاقم المشكلة .

> تطبيق محلول الكالامين على الطفح عدة مرات يوميا لتخفيف الحكة وتسريع عملية الشفاء .

> تجنب استخدام الفازلين أو الزيت المعدني على المنطقة المصابة لأنه يمكن أن يغلق المسام .

> الحفاظ على النظافة الشخصية المناسبة لالتئام الجروح .

> تجنب ارتداء ملابس ضيقة، واختيار ملابس فضفاضة مصنوعة من الألياف الطبيعية (القطن) للسماح لبشرتك بالتنفس بشكل صحيح، وتجنب الأقمشة التي تجعل بشرتك حساسة أو التي تسبب الحساسية .

> لا تستخدم مزيلات روائح العرق التي تحتوي على المواد الكيميائية .

> استخدام تكييف الهواء في منزلك، وخصوصا عندما تعاني من الطفح الجلدي في أشهر الصيف .

> استخدام المنظفات الغير مزعجة لغسل ملابسك.

> وقف الحلاقة تحت الإبطين، والتي يمكن أن تسبب نمو الشعر تحت الجلد مما يسبب التهاب بصيلات الشعر، وبدلا من ذلك، حاول إزالة الشعر بالشمع أو تنف الابط كما وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

> شرب ما يكفي من السوائل والماء لمساعدة الجسم على تنظيم درجة حرارته، حيث ان الماء والشاي الأخضر أفضل المشروبات.

> تجنب مشروبات الطاقة والقهوة ومدرات البول الأخرى .

> أخذ حمام ماء بارد أو الاستحمام يوميا، والسماح لبشرتك بالجفاف في الهواء الطلق .

> النوم في مكان بارد وجيد التهوية .

> تجنب خدش المنطقة المصابة بأقصى حد ممكن، لأنه يمكن أن يزيد من خطر العدوى.

> الحد من التوتر، والذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم بعض أشكال التهاب الجلد .

العلاجات المنزلية للطفح تحت الثدي و حكة تحت الثدي :

الطفح الجلدي تحت الثدي ليس مشكلة شديدة جدا، حيث يمكن باستخدام بعض العلاجات المنزلية البسيطة التخلص من مشكلة الطفح الجلدي .

>1. الكمادات الباردة : الكمادات الباردة تساعد في تخفيف أعراض مثل الحكة والاحمرار والطفح الجلدي الذي يحدث تحت الثديين .

> الطريقة :

> ببساطة لف بعض قطع الثلج في منشفة قطن ووضعه على المنطقة المصابة لمدة 10 دقائق .

> ثم تأخذ استراحة لبضع دقائق وتكرار الأمر .

> غسل المنطقة المصابة بالماء البارد قد يساعد أيضا على تخفيف الطفح والحكة .

>2. استخدام الخل الأبيض : في بعض الأحيان يكون السبب الكامن وراء الطفح تحت الثدي هو بقايا مواد كيميائية تركت من ملابسك، ولعلاج هذه المشكله يتم استخدام الخل الأبيض .

> الطريقة :

> في وعاء ملء نصفه بالماء الساخن واضافة نصف كوب من الخل الأبيض اليه .

> استخدام هذا الحل عند غسل حمالات الصدر وغيرها من الملابس وخصوصا اذا كانت جديدة .

> وتجفيفها تحت ضوء الشمس المباشر .

>3. استخدام زيت شجرة الشاي : زيت شجرة الشاي يساعد في تخفيف الأعراض المرتبطة بالطفح تحت الثدي بسبب خصائصه المضادة للفطريات .

> الطريقة :

> مزج أربع ملاعق من زيت الزيتون مع ستة قطرات من زيت شجرة الشاي.

> وضع كرات القطن فيه ووضعه مباشرة على المنطقة المصابة .

> تدليك المنطقة المصابة برفق لبضع دقائق لضمان امتصاص جلدك للزيت .

> استخدام هذا العلاج بعد الاستحمام وتكرر ذلك قبل الذهاب إلى النوم .

> التأكد من تخفيف زيت شجرة الشاي اولا لأنه قد يسبب تهيج للجلد .

>4. استخدام هلام الصبار : هلام الصبار هو علاج رائع لتخفيف الحرقان والحكة والإحساس الناجم عن الطفح تحت الثديين، وذلك بسبب خصائصه المضادة للفطريات والمضادة للجراثيم، حيث يمكن لهلام الصبار القضاء على البكتيريا والتئام الجلد بسهولة .

> الطريقة :

> وضع هلام الصبار على المنطقة المصابة مباشرة .

> تركه لمدة 20 دقيقة على الأقل ثم غسله بعد ذلك .

> يكرر ذلك عدة مرات في اليوم حتى يتم علاج المشكلة .

>5. ارتداء حمالات الصدر المناسبة : حمالة الصدر لها دور كبير في الاصابة بالحكة والطفح الجلدي تحت الثدي، لذلك يجب عليك شراء حمالات الصدر المصنوعة من مواد مرنة عالية الجودة ومصنوعة من القطن، وتجنب ارتداء حمالات الصدر المصنوعة من النسيج الصناعي .

> 6. استخدام ملابس قطنسة : الملابس القطنية وسيلة رائعة لتجنب تراكم العرق تحت صدرك، حيث ان الملابس القطنية هو تنفس ويمكن أن تمتص الرطوبة للحفاظ على بشرتك جافة.

>7. تجنب المهيجات : في بعض الأحيان يكون الطفح الجلدي تحت صدرك بسبب الحساسية الناجمة عن منتج النظافة أو مستحضرات التجميل، لذلك يمكنك النظر في تغيير الكريم، أو الغسول، أو الصابون الذي تستخدميه لمعرفة ما اذا كان هو السبب في ذلك ، ويمكنك مناقشة الطبيب في استخدام كريم مضاد للفطريات لتخفيف الاعراض

>8. فقد بعض الوزن : زيادة الوزن قد تساهم في هذه المشكلة وتزيد من الاصابة بالطفح الجلدي في كثير من الأحيان، حيث ان السمنة تسبب الطفح الجلدي في حالتك، لذلك يمكنك محاولة فقدان بعض الوزن .

الوقاية من الطفح الجلدي تحت الثدي :

يجب عليك اتخاذ الخطوات التالية لمنع الطفح الجلدي من الحدوث في المقام الأول :

الحفاظ على الجلد تحت صدرك جاف في جميع الأوقات .

> تنظيف وتجفيف بشرتك تحت الثدي بعد ممارسة التمارين الرياضية وكذلك بعد الاستحمام جيدا .

> ارتداء ملابس مناسبة، واختيار الملابس المصنوعة من الألياف الطبيعية أو القطن .

> تنظيف الفراش لتجنب الطفح الجلدي الذي يؤثر على أجزاء أخرى من الجسم.

> تجنب مشاركة الاشياء الشخصية مثل فرشاة الشعر والمناشف، وأمشاط، وما إلى ذلك مع الآخرين.

> زيارة الطبيب : صحيح أن الرعاية الذاتية قد تساعد في بعض الحالات، ولكن يجب مراجعة الطبيب إذا كان الطفح الجلدي لم يتم علاجه في غضون بضعة أيام أو يزيد، أو إذا واجهت آلام وتقرحات شديدة مع ارتفاع في درجة الحرارة .