أخبار عاجلة

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
بالصور.. نرصد مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس -
هل تنجح قناة السويس في زيادة إيرادتها خلال 2017؟ -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : لا قداسة لشيخ أو فقيه لا قداسة لأحد بعد رسول الله -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... الدور الذي بجب أن يقوم به المجلس القومي لمكافحة الإرهاب -
ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

كاتب سوري: أستبعد دخول قوات تركية لسوريا.. وأردوغان خرق كل القرارات الدولية

Google+ Print
كاتب سوري: أستبعد دخول قوات تركية لسوريا.. وأردوغان خرق كل القرارات الدولية كاتب سوري: أستبعد دخول قوات تركية لسوريا.. وأردوغان خرق كل القرارات الدولية

الكاتب الصحفي السوري الدكتور، شادي أحمد

استبعد الكاتب الصحفي السوري الدكتور، شادي أحمد، التدخل المباشر من جانب دولة تركيا للأراضي السورية، وفقًا لما صرح به الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤخرًا، قائلاً: “في حالة حصول تدخل من جانب أنقرة فلن يتم إلا بموجب ضمان من حلف الناتو”.

وأضاف أحمد خلال لقائه على قناة “الغد” ، مع الإعلامية سهام عصمان، أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صرح أكثر من مرة بضرورة التدخل في سوريا، من ناحية فرض حظر جوي، وتوفير ممرات آمنة، وإنشاء منطقة عازلة، وكل هذا لم يتم، موضحًا أنّ استقالة وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو، من رئاسة حزب العدالة والتنمية أجبرت أردوغان، بعدم المغامرة.

وأوضح أحمد أنّ دولة تركيا لم تلتزم بقرار وقف تدفق المجموعات المسلحة إلى الأراضي السورية، بل أنها قامت بخرق كل القرارات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017