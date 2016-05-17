كاتب سوري: أستبعد دخول قوات تركية لسوريا.. وأردوغان خرق كل القرارات الدولية

استبعد الكاتب الصحفي السوري الدكتور، شادي أحمد، التدخل المباشر من جانب دولة تركيا للأراضي السورية، وفقًا لما صرح به الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤخرًا، قائلاً: “في حالة حصول تدخل من جانب أنقرة فلن يتم إلا بموجب ضمان من حلف الناتو”.

وأضاف أحمد خلال لقائه على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية سهام عصمان، أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صرح أكثر من مرة بضرورة التدخل في سوريا، من ناحية فرض حظر جوي، وتوفير ممرات آمنة، وإنشاء منطقة عازلة، وكل هذا لم يتم، موضحًا أنّ استقالة وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو، من رئاسة حزب العدالة والتنمية أجبرت أردوغان، بعدم المغامرة.

وأوضح أحمد أنّ دولة تركيا لم تلتزم بقرار وقف تدفق المجموعات المسلحة إلى الأراضي السورية، بل أنها قامت بخرق كل القرارات.