وفد الدبلوماسية الشعبية: تشكيل مجلس “العلاقات المصرية الإيطالية” لزيادة التعاون

أعلن وفد الدبلوماسية الشعبية لتيار الاستقلال أنه تمكن خلال لقائه بأعضاء المعهد الإيطالي للعلاقات مع دول البحر المتوسط والقارة الآسيوية islamed من تشكيل مجلس تحت مسمى “مجلس العلاقات المصرية الإيطالية”، على أن يضم ممثلين عن كافة أطياف المجتمع المدني في مصر وإيطاليا.

وأوضح الوفد، في بيان اليوم الثلاثاء، خلال زيارته الحالية لإيطاليا أن المجلس غير حكومي، وأنه تم اختيار كل من أحمد الفضالي ممثلا له عن الجانب المصري، وجان جويدو فولوني ممثلا عن الجانب الإيطالي. وبدأت أولى جلسات تحضير المجلس اليوم بمقر المعهد في روما من أجل تطوير العلاقات المصرية الإيطالية في جميع النواحي انطلاقا من أزمة الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني” إلى التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية ومكافحة الإرهاب.

واتفق الطرفان على أن يكون تمثيل أعضائهما من جميع التوجهات في البلدين على المستويين الشعبي والرسمي.

وكشف الفضالي عن زيارة أعضاء المعهد لمصر خلال الأيام القادمة في أولى خطوات تفعيل عمل اللجنة الثنائية المشتركة، مشددا على متانة العلاقات المصرية الإيطالية، وعلى أن العلاقة لا يمكن أن تتأثر بأي حادث فردي.

من جانبه، رحب جان جويدو فولوني، رئيس المعهد الإيطالي، بالوفد الشعبي الدبلوماسي المصري، مؤكدا الترابط القوي بين مصر وإيطاليا، قائلا إن إيطاليا حريصة كل الحرص على الترابط والعلاقات التاريخية مع مصر، وأنها مهتمة أيضا بمنطقة الشرق الأوسط بأكمله وما يعانيه من مشاكل.

بدوره، قال نائب رئيس المعهد أوجو أنتينى أن إيطاليا حكومة وشعبا تكن مشاعر طيبة وجيدة تجاه مصر والمصريين، متابعا أن مصر وإيطاليا يجمعهما البحر المتوسط الرابط بينهم ولهما علاقات طويلة ممتدة وهناك تاريخ كبير يجمع بين الدولتين، مشددا على أن العلاقت المصرية الإيطالية “يتم محاربتها من الأعداء والمتربصين بالدولتين.”

واستطرد أوجو “بدون شك لا يمكن أن ننسى الاكتشافات البترولية الجديدة في البحر المتوسط وأكبر هذه الاكتشافات موجودة في مصر، كما أن دور الحكومة والسلطات الدبلوماسية هو إيجاد حلول للموضوعات الشائكة ولكن لقاءنا كأعضاء شعبيين اليوم يؤكد التعاون.”

وقال النائب أحمد سميح عضو مجلس النواب “نعلم جيدا مدى العلاقات بين مصر وإيطاليا قبل أن تحدث الحادثة الغريبة علي الشعبين، كما نعلم جيدا توجه الإيطاليين كأصدقاء في العديد من الاستثمارات الكبيرة في مصر”، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا أكبر.

ضم وفد الدبلوماسية الشعبية السفراء: مساعد وزير الخارجية السابق وأمين عام المجلس القومي للمرأة منى عمر، وسفيرة مصر سابقا بالفاتيكان وفاء بسيم، أحمد خطاب ومحمد العشماوي، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، والإعلامي طارق علام والنائبين أحمد سميح وحسين أبو جاد.

أ ش أ