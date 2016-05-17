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إحباط تهريب 100 ألف شمروخ بميناء بورسعيد

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إحباط تهريب 100 ألف شمروخ بميناء بورسعيد إحباط تهريب 100 ألف شمروخ بميناء بورسعيد

بورسعيد – جمال نوفل:

تمكنت الادارة لمحور قناة السويس، اليوم الثلاثاء، من ضبط حاوية تحتوي على 100 ألف شمروخ قادمة من الصين.

كان توجيهات اللواء عاطف غراب، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، بدقة التفتيش والتحري عن الوارد والبضائع المحظور استيرادها، إلا أن يقظة ورجال شرطة أمن الموانئ ببورسعيد بقيادة العميد محمد عز الالفي، مدير إدارة تأمين محور قناة السويس ببورسعيد؛ حيث تمكنوا من ضبط حاوية العاب نارية بكمية تقدر باكثر من مائة الف صاروخ وشمروخ قادمة من الصين .

شارك في عملية الضبط والتحريات العقيد حمدي صالح والعقيد محمد حرب والمقدم محمد العفني والمقدم ياسر السنباري بعد أن تلقوا معلومات تفيد قياك أحد التجار بمحاولة نهريب بضائع أجنبية الصنع محظور استيرادها .

تحرر محضر بالواقعة وباشرت نيابة الميناء الحقيقات.

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