الموافقة على 21 مشروعا بالمنطقة الصناعية الثانية بالإسماعيلية

عقدت اليوم اللجنة التنفيذية للاستثمار بمحافظة الإسماعيلية اجتماعا برئاسة المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة لبحث ودراسة 21 مشروعاً مقدماً لمكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة من بينهم 8 مشروعات بالمنطقة الصناعية الثانية بالإسماعيلية و12 مشروعا بالقنطرة شرق فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية وتأكيداته للعمل على تنشيط الحركة الاستثمارية فى الإسماعيلية وتذليل كافة العقبات لتشجيع الاستثمار.

وأوصت اللجنة بالموافقة على 20 مشروعا باستثمارات تصل إلى نحو 176 مليون جنية بالمناطق الصناعية بكل من مدينة الإسماعيلية والقنطرة شرق لتوفر ما يزيد عن 1000 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة وتتضمن إقامة مشروعات غذائية وفرز وتعبئة وملابس جاهزة ومفروشات وبويات وثلاجات حفظ، وصناعه الأكياس البلاستيكية وتفريخ دواجن وتصنيع بطاقات الأفراح والمطبوعات الدراسية وتصنيع وتعبئة الأسمدة الزراعية وتصنيع البلاط والأوانى المنزلية والدراجات النارية.

كما تمت الموافقة من حيث المبدأ على إقامة معهد عالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة القنطرة شرق على مساحة 20 ألف متر مربع وباستثمارات تصل إلى 41 مليون جنية ليضم فى مرحلته الأولى تخصصات " الهندسة الصناعية – هندسة المواد – الهندسة الكيميائية – هندسة التعدين " وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن تراعى إدارة المعهد أن تكون التخصصات بالدرجة الأولى علمية وفى المجالات التى يمكن أن تقدم خريجين تتوافق تخصصاتهم العلمية مع متطلبات مشروعات التنمية بمحور قناة السويس.

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