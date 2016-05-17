بالصور.. مصطفى بكرى واللواء السيد نصر يتفقدان جامعة كفر الشيخ

استقبل الدكتور على أبو شوشة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الثلاثاء، الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، وذلك بحضور اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ وعبد الله جاد أمين عام الجامعة والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك لتفقد عدد من المنشأت الجامعية بجامعة كفر الشيخ.

وأجرى بكرى ونصر جولة فى كلية العلوم، وتفقدا معامل النانو تكنولوجى والفوتونات، وكلية الثروة السمكية والأحواض والمفرخات السمكية والمستشفى الجامعى، وأشاد بكرى بجهود الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة وإمكانات الجامعة الهائلة على المستوى الإنشائى والتعليمى.

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