وكيل وزارة الصحة فى الشرقية يجتمع بأطباء الأسنان لبحث تطوير الخدمة الطبية

شارك الدكتور محمد سرحان، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالاجتماع الشهرى لرؤساء أقسام الأسنان بالإدارات الصحية التابعة لمديرية الصحة، اليوم الثلاثاء بنقابة أطباء الشرقية.

وناقش الاجتماع البدء بعمل نظام منسقى الأداء من أطباء الأسنان المساعدين لرؤساء الأقسام لتحسين وتفعيل التواصل ورفع مستوى الأداء بعيادات طب الأسنان بالوحدات الصحية، وذلك لأول مرة على مستوى الجمهورية.

وحضر الاجتماع الدكتور علاء الدين مقلد مدير المكتب الفنى بالمديرية والدكتور حسام أبو ساطى مدير عام إدارة الأسنان بالمديرية، والدكتور عبدالفتاح عامر رئيس قسم طب الفم بكلية الأسنان جامعة الأزهر.

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