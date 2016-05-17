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مساعد وزير الصحة: مقترح بخط إنتاج مشترك لتصنيع أدوية الأورام فى مصر

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مساعد وزير الصحة: مقترح بخط إنتاج مشترك لتصنيع أدوية الأورام فى مصر مساعد وزير الصحة: مقترح بخط إنتاج مشترك لتصنيع أدوية الأورام فى مصر
أكد الدكتور طارق سلمان - مساعد وزير الصحة والسكان لقطاع الصيدلة، خلال المؤتمر الدولى الخامس لأورام الجهاز الهضمى والمسالك البولية - أن هناك نقصا فى أدوية الأورام بصفة عامة، نظرا لمحدودية الأدوية المسجلة فى ، بسبب قلة مستحضرات الأورام عالميا، مما أدى إلى الاحتكار وارتفاع أسعارهم عالميا.

وأشار الدكتور طارق سلمان إلى أن عدد مصانع إنتاج أدوية الأورام فى مصر محدود، نتيجة صعوبة آلية التصنيع واحتياج تلك المصانع إلى أن تخصص منطقة مؤمنة وبعيدة عن المناطق السكانية لضمان عدم العدوى وتكلفتها العالية، بالإضافة إلى عدم وجود بروتوكول موحد لعلاج الأورام يتم اتباعه أثناء العلاج وارتفاع توريد أدوية الأورام نتيجة لقيام كل جهة حكومية بالشراء منفردة.

وأوضح الدكتور طارق أنه بناء على ما سبق فقد تم وضع بعض المقترحات لزيادة إتاحة مستحضرات علاج الأورام داخل البلاد، حيث تمت دراسة فتح صناديق المثائل لعدد 5 مستحضرات لعلاج الأورام كمرحلة أولى، بحيث تتم زيادة عدد 2 مستحضر مستورد بكل مادة فعالة وتم العرض على اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والتى أوصت برفع الأمر إلى وزير الصحة للاستثناء، لافتا إلى أنه تم وضع مقترح لدعوة الشركات المحلية العاملة فى مصر لإنشاء خط إنتاج مشترك لتصنيع مستحضرات علاج الأورام طبقا للاحتياج القومى لها.

وأضاف د. طارق أنه قد تم رفع مقترح بطرح مناقصة قومية لأدوية الأورام من خلال مجلس الوزراء، بحيث تعمل على تحديد الاحتياجات القومية وخفض المنفق على أدوية علاج الاورام بالجهات المختلفة.

مساعد وزير الصحة مقترح بخط إنتاج مشترك لتصنيع أدوية الأورام فى مصر (1)

مساعد وزير الصحة مقترح بخط إنتاج مشترك لتصنيع أدوية الأورام فى مصر (2)

مساعد وزير الصحة مقترح بخط إنتاج مشترك لتصنيع أدوية الأورام فى مصر (3)

مساعد وزير الصحة مقترح بخط إنتاج مشترك لتصنيع أدوية الأورام فى مصر (4)

مساعد وزير الصحة مقترح بخط إنتاج مشترك لتصنيع أدوية الأورام فى مصر (5)


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