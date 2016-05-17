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مصطفى بكرى يعتذر عن عضوية لجنة القيم بالبرلمان.. ويؤكد: مكتفى بدورى كنائب

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مصطفى بكرى يعتذر عن عضوية لجنة القيم بالبرلمان.. ويؤكد: مكتفى بدورى كنائب مصطفى بكرى يعتذر عن عضوية لجنة القيم بالبرلمان.. ويؤكد: مكتفى بدورى كنائب
اعتذر النائب مصطفى بكرى، عن اختياره ضمن أعضاء لجنة القيم، التى اختارتها اللجنة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبدالعال.

وقال "بكرى" لـ"اليوم السابع"، اليوم، الثلاثاء، فوجئت باختيارى ضمن أعضاء لجنة القيم، وأتوجه بالشكر لمن اختارنى ولكن يكفينى أن أكون عضواً فى البرلمان، ومهام دورى الرقابى والتشريعى.

وأضاف "بكرى": "أبلغت الأمين العام، المستشار أحمد سعد الدين، اعتذارى، وسأتقدم رسمياً باعتذار مكتوب لرئيس المجلس، وأتمنى التوفيق لزملائى، ولو تم استشارتى كنت اعتذرت حتى لا أضع أحدا فى حرج".

يذكر أن لجنة القيم تضم 14 عضواً برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وكانت اللجنة العامة قد أقرت خلال اجتماعها اليوم اختيار 14 عضوا للجنة القيم طبقا للائحة وكان "بكرى" عضواً فى لجنة القيم فى برلمان 2005 وبرلمان 2012.


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