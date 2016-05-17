أخبار عاجلة

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
بالصور.. نرصد مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس -
هل تنجح قناة السويس في زيادة إيرادتها خلال 2017؟ -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : لا قداسة لشيخ أو فقيه لا قداسة لأحد بعد رسول الله -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... الدور الذي بجب أن يقوم به المجلس القومي لمكافحة الإرهاب -
ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مجدى العجاتى يكشف موقف الحكومة من تعديل قانون التظاهر

Google+ Print
مجدى العجاتى يكشف موقف الحكومة من تعديل قانون التظاهر مجدى العجاتى يكشف موقف الحكومة من تعديل قانون التظاهر
قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن اتفاقية صنافير وتيران سيتم إرسالها إلى البرلمان خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 15 يوما، موضحا أن تعد ملفا بالوثائق المختلفة حول الجزيرتين.

وتابع "العجاتى"، أنه لا نية لتعديل قانون التظاهر، لافتا إلى أنه شخصيا يرى قانون التظاهر المطبق فى من أفضل القوانين فى العالم.

وأضاف "العجاتى" فى تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، أن وزير العدل يعكف على دراسة تعديل العقوبات بإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر، وأن هذا يأتى تنفيذا للدستور الذى نص على حظر وجود عقوبة سالبة فى جرائم النشر، موضحا أن وزيرى المالية والتخطيط سليقيان بيان الحكومة المالى حول الموازنة يوم الأحد بالبرلمان.


>ممثل الداخلية أمام البرلمان يكشف سر الرقم 380 فى مسمى "الاختفاء القسرى"
>

ننشر تشكيل لجنة القيم بمجلس النواب.. ومصطفى بكرى أبرز أعضائها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش