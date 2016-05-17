مجدى العجاتى يكشف موقف الحكومة من تعديل قانون التظاهر

قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن اتفاقية صنافير وتيران سيتم إرسالها إلى البرلمان خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 15 يوما، موضحا أن الحكومة تعد ملفا بالوثائق المختلفة حول الجزيرتين.

وتابع "العجاتى"، أنه لا نية لتعديل قانون التظاهر، لافتا إلى أنه شخصيا يرى قانون التظاهر المطبق فى مصر من أفضل القوانين فى العالم.

وأضاف "العجاتى" فى تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، أن وزير العدل يعكف على دراسة تعديل العقوبات بإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر، وأن هذا يأتى تنفيذا للدستور الذى نص على حظر وجود عقوبة سالبة فى جرائم النشر، موضحا أن وزيرى المالية والتخطيط سليقيان بيان الحكومة المالى حول الموازنة يوم الأحد بالبرلمان.

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