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بالصور.. طبيب أورام: ارتفاع نسب الشفاء من السرطان بعد توفير العلاجات المناعية

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بالصور.. طبيب أورام: ارتفاع نسب الشفاء من السرطان بعد توفير العلاجات المناعية بالصور.. طبيب أورام: ارتفاع نسب الشفاء من السرطان بعد توفير العلاجات المناعية
أكد الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام كلية طب قصر العينى خلال المؤتمر الدولى الخامس لأورام الجهاز الهضمى والكبد والجهاز البولى أن نسبة الشفاء من السرطان أصبحت مرتفعة فى موضحا أن النسبة بلغت 50% بدلا من 35% وأصبح هناك ثورة فى علاج الأورام وخصوصا سرطان المعدة والذى كان قاتلا.

وقال الدكتور ياسر عبد القادر: "الآن أصبح هناك دواء جديد فى المراحل المتقدمة وأن جميع الأدوية جميعها أصبحت متوافرة فى مصر بعد الضغط على الشركات وأصبح هناك مرضى يتم شفاؤهم من المرض نهائيا من السرطان مؤكدا أن هذه الأدوية تمثل بشرى فى علاج الجهاز الهضمى عن ظهور عقار جديد لعلاج أورام المعدة المتقدمة لدى البالغين بعد مرور15 عاما تقريبا بدون أدوية فعالة، مشيرا إلى أن العلاج الجديد يعتمد على وقف نشاط تكوين الأوعية الدموية التى تغذى أنسجة الأورام وليس كعلاج كيميائى".

وأضاف أن العقار الجديد يستخدم أيضا لعلاج المرضى البالغين المصابين بسرطان القولون والمستقيم المنتشر مع تطور المرض كخط دفاع ثان بعد فشل علاج الكيماوى بالإضافة إلى استخدامه فى سرطان الرئة فى مراحله المتقدمه بعد فشل العلاج الكيميائى والذى يمثل حتى الآن السبب الرئيسى لوفيات مرض السرطان بين الرجال والنساء على حد سواء عالمياً.

اليوم السابع -5 -2016

اليوم السابع -5 -2016

اليوم السابع -5 -2016

اليوم السابع -5 -2016

اليوم السابع -5 -2016


>أحدث عملية لعلاج سرطان الفك.. بسبيكة "التيتانيوم"

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مصر 365

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