تفاصيل سقوط أكبر تشكيل عصابي بالإسماعلية… المتهمون اعترفوا بخطف 3 أشخاص وسرقة 50 كيلو ذهب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، باشراف اللواء علي العزازي مدير أمن الإسماعيلية، واللواء محمود خليل مدير إدارة البحث الجنائي، من القبض على أخطر التشكيلات العصابية التي ارتكبت جرائم خطف وسرقة بالإكراه، والسطو المسلح على محلات الذهب وسرقة 50 كيلو من الدهب تحت تهديد السلاح.

وتعود أحداث الواقعة بعدما وردت معلومات للعقيد محمد طلعت رئيس فرع البحث الجنائي بقطاع الغرب، تفيد قيام أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع السطو المسلح على محلات الصاغة والخطف بنطاق الإسماعيلية و الشرقية مستخدمين الأسلحة النارية المتنوعة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ضم ضباط مباحث المديرية للتوصل إلى هوية التشكيل وتبين أنهم المتهمين “محمد غ .غ” 30 سنة، عاطل ومقيم زرزارة دائرة مركز التل الكبيرو سبق إتهامه فى القضية رقم 8052 لسنة 2013، والمتهم “محمد س . ح” 26 سنة عاطل مقيم برشاق أبوحماد الشرقية، ومطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 3121 لسنة 2010 جنح قسم العاشر من رمضان ــ الشرقية حصر رقم 2133 لسنة 2010 قسم العاشر من رمضان ــ الشرقية ، والمقضى فيها بالحبس 6 شهور غيابيًا وكفالة “100 ” جنيه.

فيما أشارت التحريات أنضمام المتهم “أنور س . ع ” و شهرته أنور الرميلي ” 38 سنة، صاحب معرض سيارات مقيم الساحة الشعبية فاقوس الشرقية، ومطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 1988 لسنة 2010 جنح مركز التل الكبير حصر رقم 3132 لسنة 2010 والمقضى فيها بالحبس شهر غيابيًا وكفالة ” 200 ” جنيه.

والمتهم “عوض الله م. ع ” وشهرته “صالح الترباني ” 34 سنة، عاطل مقيم زرزارة دائرة مركز التل الكبير، ومطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4159 لسنة 2004 مركز التل الكبير كلي مستأنف 360 لسنة 2004 حصر رقم 186 لسنة 2005 مركز التل الكبير ، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة استعمال قوة ،

كما شملت قائمة المتهمين “هانى م. س ” شهرته “هانى البلوي ” 34سنة، عاطل مقيم كوبرى 9 دائرة مركز التل الكبير، والمتهم “أحمد ي . م” 34سنة، عاطل مقيم قرية الجمهورية بلبيس الشرقية، و المتهم “نايف ع .غ” 26 سنة، عاطل مقيم زرزارة دائرة مركز التل الكبير، حيث تمكن فريق العمل من ضبط أفراد التشكيل جميعًا عدا الأول الذى لقي مصرعه بتاريخ 3 الجاري خلال مداهمة القوات لبؤرة السحر والجمال وتبادله إطلاق النار مع القوات، حيث تمكنت الشرطة حينها من ضبط “2″ بندقية آلية عيار 7.62 × 39 ، و5 خزينة، بالإضافة إلى ضبط 225 طلقة ، وبندقية غربى عيار 7.62 × 51 وخزينة ، و431 طلقة، وكمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهة المتهمين بما ورد من معلومات التي أكدتها التحريات إعترفوا بإرتكابهم لاكثر من واقعه منها السطو المسلح على محل مصوغات بمدينة القنطرة غرب وسرقة حوالي “22 كيلو جرام من المشغولات الذهبية”، الذي ورد فيها بلاغ المدعو “صبرى أ” تاجر مصوغات مقيم شارع التحرير، دائرة مركز القنطرة غرب والمحرر عنها المحضر رقم 1544 لسنة 2014 إداري مركز القنطرة غرب.

وواقعة السطو المسلح على محل مصوغات بمدينة القنطرة غرب وسرقة حوالى ” 28 كيلو جرام من المشغولات الذهبية “، الذى ورد فيها بلاغ من “إبراهيم ع” صاحب محل صاغة والمحرر عنها المحضر رقم 1365 لسنة 2014 إداري مركز القنطرة غرب.

كما اعترفوا بارتكابهم واقعة خطف المواطن “أحمد إ” بتاريخ 9\6\2015، رجل أعمال وصاحب مزارع دواجن بطريق رمسيس بلبيس ــ الشرقية ” مقيم مدينتي ـ القاهرة ، وإطلاق سراحه بتاريخ 16\6\2015 عقب دفع فدية قدرها ” 2 مليون جنيه” ، والمحرر عنها المحضر رقم 6161 لسنة 2015 إداري مركز بلبيس ــ الشرقية.

بالإضافة إلى واقعة خطف المواطن ع”زت ع ع” تاجر فواكه ، ومقيم العبور ــ القليوبية ” ، وإطلاق سراحه بتاريخ 29\2\2016 عقب دفع فدية قدرها “1.5مليون جنيه ” ، والمحرر عنها المحضر رقم 1638 لسنة 2015 إداري مركز الصالحية الجديدة ــ الشرقية.

وواقعة خطف الطفل “حسن ر. ح” 5 سنوات بتاريخ 14\12\2014 ” مقيم قرية النصر، الكيلو 14 دائرة مركز القنطرة غرب ، وإطلاق سراحه بتاريخ 1\3\2015 عقب دفع فدية قدرها 2مليون جنيه، والمحرر عنها المحضر رقم 44 لسنة 2015 جنايات مركز القنطرة غرب.

وبإرشاد المتهمين تم ضبط السيارتين أحدهما تحمل لوحات معدنية رقم “م ى ن 7360″ ماركة هيونداى إلنترا رمادي اللون، والآخرى تحمل رقم “وم س ع 489″ ماركة جراند شيروكي سوداء اللون ، وبفحصها تبين أن الجناه قاموا بتغيير لونها الأصلي الأبيض إلى اللون الأسود باستخدام الكربون اللاصق ، وتبين أنه مبلغ بسرقتها بتاريخ 20\12\2011 فى المحضر رقم 19251 لسنة 2011 جنح قسم المنتزه ــ القاهرة.

كما تم ضبط المشغولات الذهبية التي استولوا عليها من ارتكاب واقعتي السرقة بالإكراه الأولى والثانية لمحلات الصاغة، وهي بحوزته المتهم “مايكل ع. ي” 23 سنة، صاحب محل مصوغات بمدينة القصاصين الجديدة مقيم المحطة ــ دائرة مركز القصاصين، والمتهم “مصطفى م . أ” 24 سنة، صاحب محل مصوغات مقيم الشارع الجديد بلبيس ــ الشرقية، كما اعترف المتهمين بأن الأسلحة النارية والذخائر التي ضُبطت فى واقعة مصرع المتهم الأول هي المستخدمة فى ارتكاب جرائمهم سالفة الذكر.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات واحالتهم للنيابة برئاسة المستشار كمال الشناوي رئيس نيابة التل الكبير للتحقيق.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها خلال هذه الفتره لسرعة ضبط الجناه المتهمين باختطاف رجل الأعمال السعودي وسائقه بطريق مصر الإسماعليلية الصحراوي.