علماء: مخدر «السيلوسيبين» يعطي نتائج مدهشة في علاج الاكتئاب

يعتقد علماء أن تتحول “السيلوسيبين”، وهي المادة المخدرة في الفطر السحري، إلى علاج فعال للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب الحاد، الذين لا تحقق معهم وسائل علاجية أخرى أي نجاح.

وأوضح الباحثون البريطانيون أن دراسة رائدة صغيرة شملت استخدام السيلوسيبين في حالة الاكتئاب المستعصي على العلاج كشفت أن المادة المخدرة آمنة وفعالة. حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

انخفضت أعراض الاكتئاب، ومن بين 12 مريضًا تناولوا المخدر خلال ثلاثة أسابيع على الأقل. وظل سبعة من المرضى يستجيبون بشكل إيجابي لمدة ثلاثة شهور، فيما بقيت الأعراض الخفيفة لدى خمسة بعد الأشهر الثلاثة.

وأوضح روبن كارت هاريس، الذي أشرف على الدراسة التابعة لإدارة الطب بكلية لندن إمبريال، أن النتائج التي نشرت في مطبوعة لانسيت للطب النفسي كانت مدهشة.

وأضاف “هاريس” أن المرضى تحدثوا عن خوض تجربة عميقة، وظهر أنهم يعيشون تحولًا في الطريقة التي يرون بها العالم.