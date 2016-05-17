52 قتيلا فى اشتباكات بين فصائل معارضة شرق دمشق

قتل خمسون مسلحا معارضا ومدنيان خلال اشتباكات عنيفة بين فصائل اسلامية الثلاثاء فى الغوطة الشرقية فى ريف دمشق، فى إطار صراع على النفوذ مستمر منذ نهاية الشهر الماضى، وفق ما أورد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن للوكالة الفرنسية للأنباء "أوقعت الاشتباكات المستمرة فى الغوطة الشرقية بين جيش الاسلام من جهة وتحالف فيلق الرحمن وجيش الفسطاط من جهة ثانية خمسين قتيلا من الطرفين الثلاثاء، بالإضافة إلى مدنيين اثنين" مؤكدا استمرار "معارك النفوذ" بين الجانبين منذ 28 أبريل.