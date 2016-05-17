مقتل متطوع استرالى يساند قوات البشمركة فى نزع الألغام

قتل متطوع استرالى يعمل مع قوات البشمركة الكردية التى تقاتل تنظيم داعش بانفجار عبوة ناسفة فى منطقة داقوق الواقعة جنوب مدينة كركوك الغنية بالنفط، بحسب مصدر عسكرى.

وقال المقدم بشتيوان عبد الله الضابط فى قوات البشمركة لفرانس برس "قتل متطوع استرالى يدعى مارك كولر، يعمل مع قوات البشمركة فى منظمة +اف اس او+ التى تتولى نزع الالغام، جراء انفجار عبوة ناسفة".

وأضاف أن "الانفجار وقع فى قرية تل رابعة الواقعة فى قضاء داقوق" على بعد حوالى 45 كيلومترا جنوب كركوك.

وتبعد مدينة كركوك حوالى 255 كلم شمال بغداد وتخضع لادارة قوات البشمركة الكردية بعد انهيار قوات الجيش العراقى اثر هجوم تنظيم داعش فى يونيو 2014.

وأوضح عميد فى قوات البشمركة لم يشأ كشف هويته أن "المتطوع يعمل فى جنوب كركوك لمساعدة البشمركة فى تنظيف المناطق التى حررتها من عناصر داعش من العبوات والاجسام الغريبة".