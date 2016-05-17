هاموند: الموافقة على اقتراح بريطانى بإسقاط مساعدات من الجو للسوريين

قال وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، اليوم الثلاثاء، إن محادثات فيينا بشأن سوريا وافقت على اقتراح بريطانى بإسقاط مساعدات من الجو لتخفيف معاناة السوريين.

وقال هاموند، فى تغريدة على حسابه الرسمى فى موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "محادثات فيينا بشأن سوريا وافقت على اقتراح بريطانى بإسقاط مساعدات من الجو لتخفيف المعاناة الإنسانية فى حال عدم إحراز تقدم على الأرض".

وأكد هاموند أن محادثات مجموعة الدعم الدولية فى فيينا تركز على دخول المساعدات ووقف القتال.

>وانتهت المحادثات الدولية بشأن النزاع فى سوريا فى وقت سابق اليوم الثلاثاء دون تحديد تاريخ لاستئناف محادثات السلام، إلا أن الأطراف المشاركة تعهدت بالتحرك لإحياء وقف إطلاق النار.