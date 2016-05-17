أبو ريدة: جلسة مع كوبر يوم الجمعة لحل أزمة غالي

أكد هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية بالاتحادين الإفريقي والدولي والمشرف العام على منتخب مصر جلسة مع المدير الفني للفراعنة هيكتور كوبر يوم الجمعة المقبلة.

يأتي ذلك بسبب رغبة أبو ريدة في حل أزمة كوبر مع لاعب منتخب مصر حسام غالي والتي نشبت مؤخرا.

وتحدث أبو ريدة لقناة "أون تي في" قائلا:"سأعقد جلسة يوم الجمعة مع كوبر من أجل إنهاء أزمة غالي".

وكان حسام غالي قد تحدث في وقت سابق لـFilGoal.com قائلا:"أثق في قدرة أبو ريدة على إنهاء الأزمة وإعادة الأمور لمسارها الصحيح". (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر اشترط اعتذار غالي أولا من أجل ضمه لمعسكر الفراعنة في شهر أغسطس المقبل. (طالع التفاصيل)