بالفيديو والصور: "بلال" أول فيلم رسوم متحركة سعودي بمهرجان "كان"

شهدت الدورة التاسعة والستين لمهرجان "كان" السينمائي عرضاً خاصاً لفيلم "بلال" وهو أول فيلم رسوم متحركة سعودي ، يتناول سيرة الصحابي الشهير بلقب مؤذن الرسول، وتوج العرض بالإعلان عن طرح الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دور العرض السينمائي 8 سبتمبر المقبل.

الفيلم المرشح للعرض بمهرجان آنسي 2016، والذي يعتبر أكبر سوق للرسوم المتحركة في العالم، من إنتاج ستوديو باراجون للرسوم المتحركة، وشركة الخليج للأفلام، وتم إعداد نسخه بأربع لغات وهي الإنجليزية والعربية والفرنسية والصينية من إخراج المخرج الباكستاني خورام آلافي وكتابة وإنتاج السعودي أيمن جمال بالتعاون مع الممثل الأمريكي الشهير ويل سميث، استغرق العمل على السيناريو الخاص بالفيلم حوالي سبع سنوات ، وتم تنفيذه بغضون ثلاث سنوات، ويحتوي على 88 شخصية من بينهم ابو بكر الصديق و حمزة بن عبدالمطلب وأمية بن خلف وسعد بن أبي وقاص .

يتناول الفيلم سيرة مؤذن النبي محمد " بلال بن رباح " ، ويسلط الضوء على قصة إسلامه وعبوديته في مكة ، حيث تدور الأحداث حول الصبي بلال الذي تم اختطافه هو وشقيقته من الحبشة إلى أرض جزيرة العرب ليواجه فيها الجشع والظلم ، إلا أنه بشجاعته وبطولته رفع صوته عالياً لرفض العبودية والظلم ، ويقوم بالأداء الصوتي أديوالي أكينوي أجباجي بدور بلال وهو كبير، جيكوب لاتيمور بدور بلال (مراهق)، اندريه روبنسون بدور بلال (طفل)، ايان ماكشين بدور أمية ،كيث فارلي بدور أبو بكر، ميك وينقرت بدور صفوان (بالغ )سيج راين بدور صفوان (مراهق) ،توماس إيان نيكولاس بدور سعد، مايكل جروس بدور عقبة، سينثيا ماك وليامز بدور حمامة، فريد تاتاسكاير بدور القسيس الدجال، جون كاري بدور صهيب، جون اريك بنتلي، كوينتون فلين، شيري جاكسون، تشاينا آن ماكلين، ديف ميتشل بدور حمزة، آل رودريغو بدور أبو جهل ،مارك رولستون،غارث وين جونز.