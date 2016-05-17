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بالفيديو: كريستين ستيوارت تصارع أشباح الموضة على السعفة الذهبية

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الثلاثاء 17-05-2016 19:36

عندما نتحدث عن الأفلام التي ناقشت قضايا عالم الموضة ، يخطر على البال فوراً رائعة ميريل ستريب وآن هاثواي "الشيطان يرتدي برادا"، ولكن من اليوم يجب أن نضيف للذاكرة فيلماً آخر وهو " Personal shopper" للنجمة كريستين ستيوارت الذي عرض رسمياً اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات المسابقة الرسمية لمهرجان "كان"، ومرشح لنيل السعفة الذهبية من بين 21 فيلماً تتنافس على جوائز الدورة التاسعة والستين.

الفيلم تمّ تصويره بالقرب من مواقع عروض الأزياء الشهيرة بباريس وتقدم كريستين ستيوارت دور فتاة تقوم بالتسوق لصالح إحدى الشخصيات المشهورة، وتتعرض لمواقف صعبة في مواجهة أشباح الموضة، وهو من إخراج المخرج الفرنسي اوليفر اساياس.

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سيدتي

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