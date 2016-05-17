أخبار العراق اليوم.. مقتل 14 شخص فى عدة تفجيرات ببغداد

اهتمت أخبار العراق اليوم، بمقتل 14 شخصا على الأقل فى عدة تفجيرات استهدفت الأسواق فى العاصمة العراقية بغداد.>وقالت وزارة الداخلية العراقية إن تفجيرين وقعا فى حى الشعب فى شمال بغداد، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 37 آخرين، وتعتقد السلطات أن امرأة انتحارية قد تكون مسؤولة عن أحد التفجيرات.

وبعد فترة وجيزة، فجر انتحارى عبوة ناسفة فى سوق شعبى فى حى "ناحية الرشيد" جنوب بغداد، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وفقا للمسؤولين الأمنيين.

وقالت مجموعة الاستخبارات التى ترصد نشاطات الجماعات الإرهابية على الانترنت، إن تنظيم "داعش" ادعى مسؤولية تفجيرات حى "الشعب" فى بيان أصدره عبر مجلة "أعماق" الذراع الإعلامية للتنظيم، فى حين، لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن تفجير حى "ناحية الرشيد"، ولكنه يأتى ضمن طفرة من الهجمات العنيفة للتنظيم فى العراق، إذ أدت هجمات التنظيم إلى مقتل 115 شخصا على الأقل خلال الأسبوع الماضى.

كما اهتمت أخبار العراق اليوم برفع لجنة الرقابة بالشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، اسم نائب الرئيس العراقى السابق، طارق الهاشمى، من قائمتها الحمراء للمطلوبين بالاعتقال نهائيا.

ووصف الهاشمى، قرار الإنتربول بأنه "دليل على أن التهم التى ساقتها السلطات العراقية للحكم عليه باطلة".