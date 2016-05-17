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اخبار العراق..مصادر طبية:ارتفاع حصيلة تفجيرات بغداد إلى 96 قتيلا

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اخبار العراق..مصادر طبية:ارتفاع حصيلة تفجيرات بغداد إلى 96 قتيلا اخبار العراق..مصادر طبية:ارتفاع حصيلة تفجيرات بغداد إلى 96 قتيلا
قالت مصادر فى الشرطة وأخرى طبية إن ثلاثة تفجيرات تسببت فى مقتل ما لا يقل عن 63 شخصا وإصابة أكثر من 100 فى العاصمة العراقية بغداد اليوم الثلاثاء (17 مايو أيار) استمرارا لأعنف موجة هجمات تشهدها بغداد حتى الآن هذا العام.

ووقع تفجير انتحارى أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه فى سوق بحى الشعب الشمالى الذى تسكنه أغلبية شيعية أدى إلى مقتل 38 وإصابة أكثر من 70 بينما أسفر انفجار سيارة ملغومة فى حى مدينة الصدر الشيعى القريب عن مقتل 19 شخصا آخرين وإصابة 17.

وانفجرت سيارة ملغومة أخرى فى حى الرشيد المختلط بجنوب بغداد مما أدى إلى مقتل ستة وإصابة 21 حسبما أفادت المصادر. ووصف متحدث عسكرى هذا الهجوم بأنه انتحارى، ولم تعلن أى جماعة المسؤولين عن التفجيرين الآخرين.

وتحسن الوضع الأمنى إلى حد ما فى بغداد فى السنوات الأخيرة حتى مع سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات شاسعة واقترابه من مشارف العاصمة ، لكن الهجمات التى أعلن التنظيم مسؤوليته عنها فى المدينة وحولها الأسبوع الماضى أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص الأمر الذى فجر الغضب فى الشوارع بسبب إخفاق فى إقرار الأمن.

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