الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً وقد تظهر بعض السحب على الجبال شرقا بعد الظهر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا نهارا فوق البحر شمالاً مع ارتفاع آخر طفيف في درجات الحرارة وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف غربا.

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> حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية / 10 - 20 كم/ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية شرقية - شمالية غريبة / 15 - 30 كم/ساعة بعد الظهر والمساء تصل احيانا نهارا 38 كم/ساعة شمال الخليج العربي.

البحر .. خفيف .. متوسط قد يضطرب نهارا في عمق الإمارات الشمالية .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة أقدام بالعمق ويصل ستة أقدام نهارا.. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الحادية عشرة وثماني دقائق قبل الظهر وفي تمام الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الرابعة و 52 دقيقة مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 43 27 90 25 .

> دبي 41 26 85 30 .

> الشارقة 42 25 80 35.

> عجمان 41 25 80 30.

> أم القيوين 41 26 80 30 .

> رأس الخيمة 42 24 75 25 .

> الفجيرة 38 29 80 20.

> العين 42 26 80 15 .

> ليوا 43 24 80 20 .

> الرويس 40 27 85 25 .

> السلع 41 26 85 25.

> دلما 38 27 80 30 .

> طنب الصغرى 37 27 85 35 .

> طنب الكبرى 37 27 85 35 .

> أبوموسى 37 27 80 30.

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