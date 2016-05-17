10 حقائب قدمتها دور الأزياء العالمية لإطلالتك هذا الصيف

تحرص دور الأزياء العالمية على تجديد تصاميم الحقائب في كل موسم وتقديم ما يناسب إطلالة السيدة العصرية الأنيقة، وفي هذا الموضوع نختار 10 حقائب متنوعة لإطلالتك من عروض الأزياء الصيفية لهذا الموسم.

جاءت الحقائب الصيفية بتصاميم مختلفة ومتنوعة في العروض الصيفية، فمنها ما جاء بتصميم كلاسيكي ناعم مثل حقيبة "كريستيان ديور Christian Dior" الجميلة باللون الأبيض الجذاب، وحقيبة "فرساتشي Versace" الرائعة ذات التصميم البسيط الذي يجمع بين الأناقة وسهولة الاستخدام في آن واحد، أما بعضها الآخر فجاء بتصاميم جريئة وطبعات مختلفة لتضفي لمسة عصرية ومنعشة على إطلالتك مثل حقائب "شانيل Chanel" التي تفاجئنا كل عام بتصاميم مختلفة، وحقائب "لانفان Lanvin" التي ظهرت على منصة العرض بألوان عصرية ورسومات جريئة.

ولا يمكن إلا أن نلاحظ عودة بعض دور الأزياء للحياة من جديد بأسلوب عصري متجدد في تصاميم الحقائب المقدمة هذا الصيف، نذكر منها دار "لويفي Loewe" التي قدَّمت حقيبة "puzzles" ذات التصميم العصري الفريد، وحقائب "غوتشي Gucci" التي تلاقي رواجاً كبيراً على ساحة الموضة هذه الفترة.

جمعنا لك في الصور أعلاه 10 حقائب مميزة من عروض ربيع وصيف 2016، شاهديها وشاركينا برأيك.