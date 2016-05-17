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جينيفر لوبيز تتألق بالأبيض في حفل NBC Universal

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الثلاثاء 17-05-2016 03:03

اختارت النجمة جينيفر لوبيز، اللون الأبيض لإطلالتها الصيفية في حفل NBC Universal في نيويورك ليلة البارحة فكانت متألقة كما عوَّدتنا دائماً.

فقد ارتدت "جي لو" فستانها الأبيض بتصميم قصير بفتحات على الصدر من المصمم ديفيد كوما KDavid Koma ونسَّقته مع حذاء أبيض بكعب عالٍ، ورفعت شعرها بطريقة ذيل الحصان، لتحصل على إطلالة منعشة وأنيقة.

كما حضر هذا الحفل عدد من النجمات منهن فانسيا هادجينز Vanessa Hudgens، التي اختارت بدلة صيفية بلون أخضر منعش والأختان كورتني وكلوي كارداشيان Kourtney & Khloe Kardashian.

شاهدي معنا بعض الإطلالات المميزة من NBC Universal ليلة البارحة وشاركينا برأيك.

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سيدتي