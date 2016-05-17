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أستاذ أورام: الكشف عن البروتين المسبب لسرطان الكبد

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أستاذ أورام: الكشف عن البروتين المسبب لسرطان الكبد أستاذ أورام: الكشف عن البروتين المسبب لسرطان الكبد
كشفت الدكتورة هبة الظواهرى أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى عن مفاجأة خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته الجمعية الدولية لأورام الجهاز الهضمى والكبد والجهاز البولى، إذ قالت إنه تم اكتشاف بروتين يفرز مساء على خلايا الكبد يجعل سرطان الكبد ينتشر مساء مضيفة :"توصل العلماء إلى أننا إذا استطعنا إخماد هذا البروتين يمكن أن نصل إلى الشفاء من سرطان الكبد".

وقالت الدكتورة هبة الظواهرى إن هناك بروتينات من الكبد يمكن من خلالها التفرقة بين أورام الكبد الأولية وتليف الكبد الجديد موضحة أن هذا يفيد فى تشخيص أورام الكبد الأولية عن طريق هذه البروتينات.

وقالت إن هناك "إشعات" جديدة تستطيع أن تكشف عن وجود تليف الكبد موضحة أن العلاجات الموجهة والمناعية أصبحت هى العلاجات التى يتم الاعتماد عليها فى الشفاء من السرطان بدلا من العلاج الكيميائى والذى كان يؤدى إلى سقوط الشعر والقىء وفقدان الرغبة فى الطعام.

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