أستاذ أورام: الكشف عن البروتين المسبب لسرطان الكبد

كشفت الدكتورة هبة الظواهرى أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى عن مفاجأة خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته الجمعية الدولية لأورام الجهاز الهضمى والكبد والجهاز البولى، إذ قالت إنه تم اكتشاف بروتين يفرز مساء على خلايا الكبد يجعل سرطان الكبد ينتشر مساء مضيفة :"توصل العلماء إلى أننا إذا استطعنا إخماد هذا البروتين يمكن أن نصل إلى الشفاء من سرطان الكبد".إعلان - Ads إعلان - Ads
وقالت الدكتورة هبة الظواهرى إن هناك بروتينات من الكبد يمكن من خلالها التفرقة بين أورام الكبد الأولية وتليف الكبد الجديد موضحة أن هذا يفيد فى تشخيص أورام الكبد الأولية عن طريق هذه البروتينات.
وقالت إن هناك "إشعات" جديدة تستطيع أن تكشف عن وجود تليف الكبد موضحة أن العلاجات الموجهة والمناعية أصبحت هى العلاجات التى يتم الاعتماد عليها فى الشفاء من السرطان بدلا من العلاج الكيميائى والذى كان يؤدى إلى سقوط الشعر والقىء وفقدان الرغبة فى الطعام.