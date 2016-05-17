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كيري: برنامج الأغذية العالمى سيلقى مساعدات على البلدات السورية المحاصرة

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كيري: برنامج الأغذية العالمى سيلقى مساعدات على البلدات السورية المحاصرة كيري: برنامج الأغذية العالمى سيلقى مساعدات على البلدات السورية المحاصرة
دعت القوى الدولية الأمم المتحدة الثلاثاء إلى القيام بعمليات اسقاط جوى للمساعدات على المناطق المحاصرة فى سوريا فيما يحاصر النظام مناطق تسيطر عليها الفصائل المقاتلة ويمنع دخول أية مساعدات غذائية أو طبية فى تحد لقرارات مجلس الأمن الدولى.

وقال وزير الخارجية الأميركى جون كيرى عقب لقاء المجموعة الدولية لدعم سوريا أنه "ابتداء من الأول من يونيو وإذا تم منع الأمم المتحدة من توصيل المساعدات الانسانية إلى أى من هذه المناطق المحددة، فإن المجموعة الدولية لدعم سوريا تدعو برنامج الأغذية العالمى إلى تنفيذ برنامج لإقامة جسر جوى وإسقاط جوى (للمساعدات) فورا الى جميع هذه المناطق المحتاجة".
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