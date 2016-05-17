اذا كنت تعانين من اسمرار البشرة و تبحثين عن اهم الطرق الصحية و الطبيعية لعلاجها نهائيا فنقدم لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال مقال مدهش يشمل وصفات للتخلص من إسمرار البشرة.

تعاني العديد من النساء من مشكلة إسمرار البشرة وتتجه إلى المواد التجميلية الموجودة بالأسواق وعلى الرغم من ذلك لا تحصل على البياض المنشود لبشرتها ولا تحقق تفتيح البشرة السمراء و حتي مع إستخدام العديد من مواد التفتيح الكيميائية لا تعطي أي نتائج ، بالعكس قد تؤدي إلي تفاقم المشكلة علي المدي الطويل.

و لذلك قمنا بتجهيز بعض من الوصفات التي تحقق لكي التخلص من إسمرار البشرة

عصير الليمون : غالباً ، ما نستخدم عصير الليمون في التخلص من الندبات التي توجد في الوجه . بالإضافة إلي ذلك ، يمكنك إستخدامه للتخلص من البقع السمراء الموجودة علي البشرة الجافة . لذلك قم بوضع شريحة من الليمون و تدليكها جيداً علي المناطق المتضررة و تركها لبضع دقائق قبل غسلها .

>خليط عصير الليمون والخيار وماء الورد : إذا كنت تشعر من شدة عصير الليمون عند وضعه علي البشرة . يمكنك عمل هذا الخليط بوضع معلقة كبيرة من عصير الليمون مع عصير الخيار و ماء الورد في وعاء صغير .و تطبيق هذا الخليط علي المناطق المصاب يعمل عصير الليمون علي التخلص من البقع السمراء و يعمل الخيار و ماء الورد علي تهدئة البشرة .

>الكركم و الدقيق : إذا كنت ترغب في تقشير فوري للبقع السمراء و ذلك بالجمع بين معلقتين من الدقيق مع معلقة من الكركم و إضافة معلقة كبيرة من ماء الورد و الحليب و لزيادة قوة تأثير الخليط يمكنك إضافة مسحوق قشر البرتقال .

> تطبيق هذا الخليط لمدة 20 دقيقة و بمجرد أن يجف قم بإزالته بلطبف بالقليل من الماء. يمكنك إستخدامه كل يوم للحصول علي أفضل النتائج .

>الطماطم و العدس الأحمر : يستخدم العدس الأحمر في شمال الهند منذ قرون عديدة لتخفيف البقع السمراء و يمكنك إستخدامه مع الطماطم .

> يمكنك عمل معجون من العدس الأحمر مع الطماطم و القليل من مستخلص الصبارثم تطبيقه علي الوجه لمدة نصف ساعة قبل غسله بالماء البارد .

>العسل و البابايا : كل ما تحتاجه هو عديد قليل من ملاعق البابايا و ذلك لكي تحصل علي بشرة مشرقة و متألقة . و قد إستخدمت البابايا منذ فترة طويلة في تبيض البشرة و تجديدها وتقشيرها . و يعمل العسل علي جعل البشرة أكثر نعومة ، و بالتالي فإن الخليط مضاد فعال لإزالة البقع السمراء .

> هرس نصف كوب من البابايا الناضجة مع معلقة كبيرة من العسل ، و الخلط جيداً ثم وضع الخليط علي الوجه لمدة 30 دقيقة وغسله جيداً بالماء البارد و إذا شعرت بالوخز ، فهذا يدل علي أن الخليط إبتدي في التفاعل .

>الزبادي و عصير البرتقال : بعد قضاء عطلة الصيف علي الشاطئ ، ستجد ظهور بقع سمراء علي البشرة فلا داعي للقلق . كل ما تحتاج إليه هو معلقة كبيرة من عصير البرتقال مع اللبن الزبادي و تطبيق الخليط لمدة 30 دقيقة ثم غسله بالماء ، ستلاحظ نتائج هائلة .

>الفراولة و الحليب : هرس الفراولة مع 5 ملاعق كبيرة من القشدة و الحليب الطازج ثم وضعه علي الوجه و المناطق المتضررة و ترك الخليط لمدة 30 دقيقة قبل غسله.

>عصير الليمون و البطاطس : هل تعلم أن البطاطس لها دور فعال في التخلص من البقع السمراء في الجسم و خصوصاً عند خلطها مع عصير الليمون و ذلك لأنها محملة بالألياف و الفيتامينات و المعادن الحيوية و التي تساعد في علاج حروق الشمس .

> يمكن عمل الخليط كالأتي ، تجهيز بطاطس متوسطة الحجم و خلطها مع معلقة كبيرة من عصير الليمون الطازج ثم وضعه علي البشرة لمدة 30 دقيقة وغسله بالماء البارد .

>خشب الصندل : يعد معجون خشب الصندل مهدئ طبيعي للبشرة و هذا كل ما تحتاج إليه البشرة بعد التعرض الشديد لأشعة الشمس و يمكنك تطبيق معجون خشب الصندل ومياً قبل النوم . و تركه حتي يجف قبل غسله و يفضل تركه ليلة كاملة و ذلك للحصول علي أفضل نتائج .

>حليب جوز الهند و خشب الصندل : عندما يتم خلط كل من حليب جوز الهند مع خشب الصندل يعطي نتائج فعالة و يمكنك إضافة القليل من قطرات اللوز يعمل الخليط علي تنظيف البشرة و تهدئة حروق الشمس و إزالة البقع السمراء .

>الحليب و الكركم : يمكنك في وعاء الخلط الزجاجي وضع مسحوق الكركم و الحليب .و تطبيقه علي الوجه و تركه حتي يجف ، يمكنك تكرار هذه العملية بشكل يومي حتي يتم التخلص نهائياً من البقع السمراء و يعمل علي نعومة البشرة .

>أوراق الكرنب : نعم أوراق الكرنب الخضراء تصنع المعجرات للبشرة و خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالبقع السمراء . و ذلك بوضع ورق الكرنب علي المناطق المتضررة و تكرار ذلك بصفة مستمرة حتي تحصل علي النتائج المطلوبة .

>الفيكس : تدليك البشرة بأوراق الفيكس و خصوصاً علي المناطق المصابة .

>القرع الأخضر : هو من أحد الخضروات التس تساعد في علاج حروق الشمس . و يفضل تدليك المناطق المتضرر بعصير القرع الأخضر 3- 4 مرات يومياً ، لكي يساعد في التخلص من البقع السمراء .

>الزبادي : تدليك البشرة بلطف بالزبادي في المناطق المصابة قبل الإستحمام و يمكنك إضافة القليل من العسل حتي يترك بشرتك ناعمة

>مكعبات الثلج : إذا كنت تعاني من حروق شمس شديدة ، قم بتدليك البشرة بمكعبات الثلج و ذلك للحد من الحروق و الحكة . و يقوم بتخفيف أعراض حروق الشمس .

>الطين المغربي : تحتاج البشرة إلي عناية كاملة يوفرها الطين المغربي فهو يعمل كبلسم لحب الشباب و تهدئة البشرة من الحروق بعد عدة أيام .

>الدقيق : لتفتيح لون بشرتك يمكنك إستخدام الدقيق فهو يهتم جيداً بالبشرة . و يمكنك عمل عجينة سميكة من المياه و 2 معلقة كبيرة من القمح و تطبيقها علي الوجه و تركه لمدة 15 دقيقة لكي تحصل علي بشرة أكثر إشراقاً .

>الزعفران : يمكنك خلطه مع القشدة الطازجة فهو يناسب النساء الحوامل. و يعمل علي إزالة البقع السمراء و ذلك بعمل عجينة من فروع الزعفران مع القشدة الطازجة ثم وضع الخليط علي البشرة و تركه ليلة كاملة ، فهو يعمل علي مقاومة حب الشباب و البثور ..

>اللوز : يساعد اللوز في تخفيف الأثار الجانبية الناتجة عن التعرض الشديد لأشعة الشمس .و يجعل البشرة أكثر صحية .

> هذه المكونات بسيطة للغاية و يمكنك تجهيزها من رف مطبخك بسهولة و إستخدامها و إتباع قاعدة الوقاية خير من العلاج

وصفات و خلطات منزليه لتبييض اليدين المنزلية لإزالة إسمرار اليدين و الساقين :

الطريقة الأولي : في وعاء خلط ، قم بوضع الزبادي و القليل من الكركم و مزجهم جيداً . و تطبيق هذه العجينة لمدة 20 دقيقة علي اليدين و الوجه و الرقبة قبل الإستحمام. و يمكنك غسله بمجرد أن يجف.

>الطريقة الثانية : تجهيز شرحتين من الخيار وعصرهم ثم إضافة2 معلقة كبيرة من الحليب مع إضافة القليل من قطرات الليمون و الخلط جيداً . و تركه حتي يجف تماماً و يتم غسله بالماء العادي و يتم إستخدام هذه الوصفة لمدة أسبوعين للحصول علي أفضل نتائج .

>الطريقة الثالثة : تقطيع الطماطم إلي نصفين و تدليك البشرة بالطماطم جيداً ، فهي تساعد علي التخلص من البقع السمراء .

>الطريقة الرابعة : اللوز أيضاً علاج جيد للتخلص من البقع السمراء . و قد يحتاج ذلك إستخدام 5 : 10 حبات لوز و طحنهم جيداً و خلط العجينة مع 5 قطرات زيت خشب الصندل و تطبيق هذه العجينة علي المناطق المصابة ، يمكنك شراء اللوز و نقعه في الماء ليلة كامل . و طحنه في صباح اليوم التالي .

> الطريقة الخامسة : إستخدام لب البابايا المهروس و تدليك المنطقة المتضررة ، يساعد هذا التدليك في زيادة فعالية الخليط .

>الطريقة السادسة : الكركم منتج طبيعي فعال ، لعلاج مشاكل البشرة الأكثر شيوعاً و ذلك عند خلط الكركم مع عصير الليمون ، ثم إضافة معلقة من الحليب و وضعها علي يديك و الغسل بالماء البارد و ذلك للحصول علي نتائج ملموسة .

>الطريقة السابعة : تقطيع البطاطس و فركها و ضعه علي المناطق المتضررة و تركه حتي يجف ثم غسله . يمكنك القيام بذلك يومياً للحصول علي نتائج جيدة .

> الطريقة الثامنة : الصبار ، علاج طبيعي يساعد في التخلص من حروق الشمس. ويمكنك وضع قطعة مباشرة علي الجلد لتخفيف الحروق و يمكنك إستخدام جيل الصبار و مع إضافة ماء الورد ثم وضعه علي بشرتك .

>الطريقة التاسعة : هذه العلاج سهل للغاية و يمكنك إستخدامه بسهولة و تكرار إستخدامه لا يضر بالبشرة يمكنك وضعه مباشرة علي البشرة و تركه لمدة 15 دقيقة ثم غسله بالماء البارد. يحتوي الليمون علي حمض الستريك و الذي يخفف من الجلد الميت و مع ذلك يجب أن تنبه إلا أنه قد يعمل علي تجفيف بشرتك ، لذلك يفضل إستخدام مرطب بعد وضع الخليط .

> يمكنك إتباع هذه العلاجات المنزلية البسيطة للتخلص من البقع السمراء .

نصائح هامة لمنع ظهور البقع السمراء :

تغطية يديك جيداً قبل الخروج في الشمس لتجنب حدوث أي تأثير مباشر علي البشرة .إذا كان لايمكنك تغطية يديك جيداً يمكنك إستخدام واقي الشمس لحماية البشرة .

> تناول الكثير من المياه للحفاظ علي البشرة رطبة من الداخل و الخارج و تقليل خطر التعرض لجفاف البشرة و يسمح للخلية بتجديد نفسها .

> ترطيب اليد بصورة مستمرة بإستخدام كريمات الفواكه بصورة منتظمة ، فهو يساعد علي إزالة البقع السمراء .

> يساعد التقشير علي إزالة البقع السمراء من الجلد و التخلص من الجلد الميت و يترك الجلد أملس و يجب أن يندرج ضمن روتينك الأسبوعي . للعناية ببشرتك .

> و ذلك بمجرد إستخدام مقشر الجسم جيداً بحركات دائرية و يفضل إستخدام مقشر جيد .

> يمكنك عمل المقشر الخاص بك في المنزل بإستخدام المكونات الطبيعية ، خلط زيت الزيتون مع 1 كوب من السكر البني و إضافة القليل من عصير الليمون .