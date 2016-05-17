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تقرير في الجول - فاسكيز ' البديل ' الذي صنع الفارق مع ريال مدريد فانضم لقائمة إسبانيا

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تقرير في الجول - فاسكيز ' البديل ' الذي صنع الفارق مع ريال مدريد فانضم لقائمة إسبانيا تقرير في الجول - فاسكيز ' البديل ' الذي صنع الفارق مع ريال مدريد فانضم لقائمة إسبانيا

"هو لاعب مهم للفريق، يقدم كل شيء عندما يلعب" المدير الفني لفريق ريال مدريد زين الدين زيدان، متحدثا عن لاعبه لوكاس فاسكيز.

فاسكيز الذي ظهر بجودة عالية هذا الموسم مع ريال مدريد، تم اختياره من قبل مدرب الإسباني فيسنتي ديل بوسكي في قائمة حامل لقب بطولة أوروبا في أخر نسختين، الذي يستعد للدفاع عن لقبه في ملاعب فرنسا الصيف المقبل.

تواجد إسم فاسكيز في قائمة لاروخا التي ضمت 25 لاعبا، جاء على حساب أسماء كبرى أبرزها الثنائي خيسوس نافاس جناح مانشستر سيتي وخوان ماتا نجم مانشستر يونايتد.

وربما فضل ديل بوسكي ضم صاحب الـ24 عاما ليكون البديل الأول لإسبانيا في بطولة أوروبا المقبلة وليس بشكل أساسي، وهو الدور الذي أتقنه فاسكيز مع رافا بينتيث وزين الدين زيدان في ريال مدريد هذا الموسم.

حيث شارك في 25 لقاء هذا الموسم في الدوري الإسباني، منهم 19 بعد بدايته على دكة البدلاء، وصنع 6 أهداف وسجل 4 أهداف، كما تسبب في ضربتين جزاء للفريق.

وفي دوري الأبطال شارك في 6 مباريات، منهم 4 بديلا، وصنع هدفين ولم يسجل.

مشاركات فاسكيز الـ25 مع ريال مدريد في الدوري، لم يخسر فيهم الفريق سوى مباراة وحيدة كانت أمام أتليتكو مدريد، وشارك فيها بديلا ولعب 34 دقيقة، وتعادل مرة واحدة فقط كانت أمام مالاجا، فيما جاءت مشاركته الـ6 في دوري الأبطال نظيفة، بتحقيق الفوز 4 مرات، والتعادل في مرتين فقط.

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