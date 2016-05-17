الخميس..معرض للرسومات الكورية الفلكلورية “مينهوا” بمتحف الفن المصري

ينظم المركز الثقافي الكوري بالقاهرة بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة تحت شعار “تذوق جمال كوريا” معرض الرسومات الكورية الفلكلورية “مينهوا” والذي سيجري افتتاحه في قاعة الفنان محسن شعلان بمتحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا في الخميس المقبل 19 مايو الجاري في السادسة مساءً.

وعلى مدار أسبوع سيتيح المعرض فرصة لزواره للتعرف عن قرب على روح الشعب الكوري في الماضي، من خلال رسومات “مينهوا” ولا سيما وأنها تحاكي المجتمع الكوري وأساليب معيشته. وتختلف موضوعاتها باختلاف الزمان واهتمامات المجتمع وقتها، إلا أن موضوعاتها متشابهة.

ويعود فن “مينهوا” إلى أواخر عصر مملكة جوسون آخر الممالك الكورية، وكان يستخدم في تزيين البيت الكوري التقليدي أو للاحتفال بأعياد الميلاد، أو حفلات الزفاف، كما كان يستخدم كرمز للحظ السعيد في العام الجديد.