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«النيابة» تحيل ياسر القط إلى «الجنح» لاتهامه بـ«بالتحريض على التظاهر»

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«النيابة» تحيل ياسر القط إلى «الجنح» لاتهامه بـ«بالتحريض على التظاهر» «النيابة» تحيل ياسر القط إلى «الجنح» لاتهامه بـ«بالتحريض على التظاهر»

الناشط السياسي ياسر القط – أرشيفية

قررت نيابة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، إحالة الناشط السياسي ياسر القط، إلى محكمة الجنح، لاتهامه بالتحريض على التظاهر، وحيازة منشورات مناهضة لمؤسسات الدولة، حسما أفاد مراسلنا.

وكانت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول للنيابات، قد قررت في وقت سابق، حبس المتهم لاتهامه بالتحريض على التظاهر، احتجاجًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، بين والسعودية.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن، أن تم ضبط الشاب في منطقة المقطم بالقاهرة، وعثر بحوزته على منشورات مزيلة بتوقيع 6 أبريل، مصر القوية، والاشتراكيين الثوريين.
> وتبين من تحقيقات أجهزة الأمن، أن الشاب يدعى “سمير.ف” والشهير بـ ” ياسر القط “، سبق اتهامه في قضية خاصة بتظاهرات الاتحادية عام 2014.

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