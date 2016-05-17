يورو 2016 - مفاجآت في قائمة إسبانيا الأولية.. ' لا كوستا ولا توريس ولا ماتا '

أعلن فيسنتي ديل بوسكي مدرب منتخب إسبانيا عن قائمته الأولية للـ25 لاعبا الذي سيخوضون غمار منافسات بطولة يورو 2016 المقامة بفرنسا.
ويشارك منتخب إسبانيا بالبطولة ضمن المجموعة الرابعة رفقة كل من كرواتيا والتشيك وتركيا.
وشهدت القائمة غياب أسماء مثل دييجو كوستا مهاجم تشيلسي وفيرناندو توريس مهاجم أتليتكو مدريد وسانتي كازورلا متوسط ميدان أرسنال وخوان ماتا متوسط ميدان مانشستر يونايتد وخافي مارتينيز مدافع بايرن ميونيخ.
وفضل المدرب الإسباني اختيار كلا من لوكاس فازكيز مهاجم ريال مدريد وألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس ومانويل نوليتو مهاجم سيلتا فيجو وأرتيز أدوريز مهاجم أتليتك بلباو.
وجاءت اختيارات المدرب كالتالي:
حراسة المرمى: إيكر كاسياس (بورتو) – ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) – سيرخيو ريكو (إشبيلية)
الدفاع: سيرخيو راموس (ريال مدريد) – داني كارباخال (ريال مدريد) – جيرارد بيكيه (برشلونة) – ديفيد ألبا (برشلونة) – مارك بارترا (برشلونة) – سيزار أزبيلكويتا (تشيلسي) – ميجيل سان خوسيه (أتليتك بلباو) – خوان فران (أتليتكو مدريد)
الوسط: برونو سوريانو (فياريال) – سيرخيو بوسكيتس (برشلونة) – كوكي (أتليتكو مدريد) –تياجو ألكانتارا (بايرن ميونيخ) – أندرياس إنيستا (برشلونة) – إيسكو (ريال مدريد) – ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي) – بيدرو رودريجيز (تشيلسي) – سيسك فابريجاس (تشيلسي) – ساؤول نيجويز (أتليتكو مدريد)
الهجوم: أرتيز أدوريز (أتليتك بلباو) – مانويل نوليتو (سيلتا فيجو) – ألفارو موراتا (يوفنتوس) – لوكاس فازكيز (ريال مدريد).
كما ضمت القائمة 7 لاعبين احتياطيين هم: سيرجيو أسينخو (فياريال) ، باو لوبيز (إسبانيول)، خورخي ميري (خيخون)، هيكتور بيلليرين (أرسنال)، جوني (سيلتا فيجو)، دينيس سواريز (فياريال)، دييجو ليورينتي (رايو فايكانو)، بابلو فورنالس (مالاجا)، ماركو أسينسيو (إسبانيول)، ميكيل أويارزبال (ريال سوسييداد)، إنياكي ويليامز (أتليتك بلباو)