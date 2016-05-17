فى مؤتمر "الجهاز الهضمى".. الكشف عن علاج جديد لأورام المعدة

أعلن الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس رئيس الجمعية الدولة لأورام الجهاز الهضمى والكبد والجهاز البولى خلال مؤتمر صحفى نظمته الجمعية اليوم، عن طفرات جديدة فى علاج أورام الجهاز الهضمى والكلى والبروستاتا باستخدام الأدوية المناعية والموجهة ومن خلال الأشعة التداخلية.

وكشف الدكتور هشام الغزالى خلال مؤتمر صحفى اليوم على هامش المؤتمر العلمى الخامس لأورام الجهاز الهضمى والكبد والجهاز البولى عن طرح علاج جديد لأورام المعدة مما يشكل أملا جديدا للمرضى.

كما كشف النقاب عن اقتراب انتاج أدوية موجهه ومناعية لعلاج أورام الكلى والبروستاتا بديلا للعلاج الكيميائى، واستخدام الأشعة التداخلية، والعلاجات الإشعاعية فائقة الدقة، واتباع أسلوب جديد لسرعة تسجيل أدوية الأورام بالتزامن مع دول المنشأ من وزارة الصحة.

وأوضح أن أهم ما سيتم مناقشته خلال المؤتمر هذا العام هو الطفرات التى حدثت فى علاج أورام الجهاز الهضمى خصوصا أورام الجهاز الهضمى المنتشرة، لافتا إلى أن علاج المرضى أصبح يتم بناء على تحديد التشخيص الجينى لكل مريض مع اكتشاف مستقبلات جديدة داخل أنسجة الورم مما أدى إلى ظهور علاجات حديثة ساعدت فى زيادة نسب شفاء أورام الجهاز الهضمى من المرحلة الرابعة إلى أكثر من 70%.

وأكد أن المؤتمر الدولى الخامس لأورام الجهاز الهضمى والمسالك البولية IGLUC يقدم 140 ورقة علمية، و5 ورش عمل لتدريب شباب الأطباء على العلاج الاشعاعى متناهى الدقة وجراحة استخدام الإنسان الآلى لجراحات أورام المسالك البولية، واستخدام الأشعة التداخلية فى علاج أورام الكبد وأورام الجهاز الهضمى المنتشر.

وأوضح أنه سيتم وضع البروتوكولات والتوصيات الخاصة باستخدام عدد من الأدوية الجديدة لعلاج الأورام لأول لتحديد توقيت استخدامها، ويتم نشر هذه التوصيات والبروتوكولات لاستخدامها عالميا.

جدير بالذكر أن المؤتمر يعقد برئاسة الدكتور محمود المتينى عميد طب عين شمس، والدكتور أسامة حته أستاذ الأشعة التداخلية، والدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام كلية طب عين شمس، وبحضور 20 خبيرا أجنبيا من مختلف أنحاء العالم وعلى رأسهم البروفوسير هانز شمول رئيس الجمعية الأوروبية لأورام الجهاز الهضمى والبروفوسير رياض سالم أستاذ الأشعة التداخلية والعلاج بالنظائر والجسيمات المشعة لأورام الكبد بالولايات المتحدة الأمريكية البروفيسور براين رينيه أستاذ علاج الأورام المسالك البولية بكليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

- الثلاثاء.. انعقاد مؤتمر للكشف عن الطفرات الحديثة لعلاج أورام الجهاز الهضمى