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بالصور.. إحباط بيع ذبيحة ميتة للجمهور فى بنى سويف

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بالصور.. إحباط بيع ذبيحة ميتة للجمهور فى بنى سويف بالصور.. إحباط بيع ذبيحة ميتة للجمهور فى بنى سويف
نجحت وحدة مباحث بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الثلاثاء، فى إحباط محاولة جزار بيع ذبيحة ميتة للجمهور بمنطقة عزبة التحرير بوسط مدينة بنى سويف.

وكانت معلومات قد وردت للمقدم دكتور محمد محفوظ رئيس باحث التموين تفيد جلب أحد الجزارين يدعى "سعد .ج.م " – 46 سنة جزار ومقيم عزبه التحرير لذبيحه ميتة وذبحها بمنزله تمهيدا لبيعها للجمهور.

انتقلت قوة من مباحث التموين، إلى مكان البلاغ وتمكنت من ضبط المتهم، وضبط متهم آخر معه يدعى "عصام. ح. ع. م"-40 سنة جزار ومقيم بنى عطيه ويمتلك محل جزار بالجزيرة المرتفعة وتم ضبط الذبيحه التى تبين أنها أنثى ومذبوحه ذبح غير حيوى وتزن حوالى 600 كيلو كاملة الرأس والأحشاء.

تم تحرير محضر عن الواقعه حمل رقم8327 جنح قسم بنى سويف لسنة 2016 ، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
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>انقاذ شاب من محاولة انتحار بأحد الفنادق بساحة الحسين لمروره بضائقة نفسية
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>اليوم السابع -5 -2016

اليوم السابع -5 -2016

اليوم السابع -5 -2016

اليوم السابع -5 -2016

اليوم السابع -5 -2016
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مصر 365

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