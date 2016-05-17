5 طرق لحماية شعرك من حرارة الصيف

مع قدوم فصل الصيف وحرارة الشمس يحتاج الشعر الى عناية خاصة من اجل المحافظة عليه في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم النصائح والطرق لحماية الشعر من حرارة الصيف

الشعر في الصيف

تكثر مشاكل الشعر في فصل الصيف؛ بسبب أشعة الشمس القوية، فيتعرّض الشعر للتلف، والتقصّف، والجفاف، فيبدو الشعر غير صحيّ، ويكتسب مظهراً غير لائق، فأشعة الشمس الحارقة تسحب الرطوبة من الشعر، وتحلل البروتين الذي يقوّي الشعر، فيفقد الشعر حيويّته، ومع ذلك فهناك العديد من النصائح والطرق التي من الممكن اتّباعها للمحافظة على صحّة الشعر ومظهره في فصل الصيف.

حماية الشعر من حرارة الصيف

ترطيب الشعر

احرصي على ترطيب شعرك باستخدام كريمات مرطبة قبل أن تقومي بتجفيفه باستخدام المجفف الكهربائي حتى تحافظي على صحة شعرك ونعومته.

ربط الشعر

قومي بربط شعرك على هيئة ذيل حصان عند الخروج في الشمس حتى تتجنبي تعرض شعرك لأضرار أشعة الشمس الحامية لكن احرصي على عدم ربط شعرك بقوة حتى تتجنبي الإصابة بتساقط الشعر.

تغطية الشعر

عليكِ بضرورة استخدام قبعة للرأس أو الاستعانة بحجاب من الخامات المناسبة لحماية رأسك من تأثير أشعة الشمس ودرجة الحرارة العالية وتعرض شعرك للضعف نتيجة أشعة الشمس.

حمامات السباحة

عليكِ بمعرفة أن حمامات السباحة تستخدم مواد كيماوية لتحافظ على نظافة المياة مما يؤدي إلى التأثير على صحة الشعر، لذلك احرصي على غسل شعرك بالمياه العذبة بعد الخروج من حمامات السباحة لتجنب تعريض شعرك لأضرار المواد الكيماوية الموجودة في حمامات السباحة.

صبغ الشعر

عليكِ بمعرفة أن تعرض الشعر للمكونات الكيميائية التي تحتويها صبغات الشعر يساعد على إضعاف شعرك خاصة في فصل الصيف، لذلك تجنبي صبغ شعرك بالمكونات الكيميائية لتجنب مضاعفة تأثير الشمس على الشعر.

طرق العناية بالشعر في الصيف

واقي الشّمس: فلا بدّ من وضع كريم واقٍ للشمس للشّعر قبل الخروج تحت أشعة الشمس، وخاصّة عند الذهاب للسباحة، فيساعد على حماية الشعر من أشعة الشمس، ومن المفضّل وضع الكريم بعد كلّ أربع ساعات من الخروج تحت الشمس.

ترطيب الشعر: من الضروري زيادة ترطيب الشعر من فصل الصيف، وذلك بشرب الماء بكميّات كبيرة؛ لتعويض الشعر عن الرطوبة التي يفقدها بسبب التعرّق، وكما يمكن استخدام مرطّبات الشعر التي تمنع جفاف الشعر، والتي تُباع في المراكز التجاريّة الكبرى بأنواع متعدّدة، فمن الممكن اختيار النوع المناسب لطبيعة الشعر.

الابتعاد عن المواد الكيماويّة: فالشعر يصبح أكثر جفافاً في فصل الصيف، لذلك يجب تجنّب استخدام الصبغات الكيماويّة، وكريمات العناية الكيماويّة، واستبدالها بالمواد الطبيعيّة.

الابتعاد عن غسل الشعر بماء ساخن: لأنّ الماء الساخن يزيد من تقصّف الشعر ويضعفه، فمن المفضّل غسل الشعر بماء بارد، فهو يساعد على منع تلف الشعر، ومن الأفضل عدم استخدام الشامبو بشكل مفرط، فلا يستحبّ غسل الشعر يوميّاً، وفي حالة زيادة نسبة الدهون في الشعر يفضّل رش القليل من بودرة الأطفال عليه، فتمتصّ الزيوت الزائدة.

تجنّب أدوات تجفيف الشعر: فلا بدّ من الابتعاد عن أدوات تجفيف الشعر التي تزيد من تقصّفه، وتزيد جفافه، وعند الحاجة لاستخدام هذه الأدوات من الضروري وضع البلسم، وكريم الحماية قبل استخدامها.

لبس طاقيّة السباحة: فمن المهم عند السباحة وضع البلسم الحامي للشعر، أو لبس طاقيّة السباحة؛ لحماية الشعر من مياه البحر المالحة، أو مياه السباحة، التي يضاف إليها الكلور بشكل كبير، وغسل الشعر بعد الانتهاء من السباحة بماء نظيف.

قصّ الشعر: فقص الشعر من الأمور المهمّة التي يجب اللجوء إليها؛ للتخلّص من التقصّف، والشعر التالف، وللمساعدة على تقوية الشعر.

ماسكات الشعر: فمن المفضل وضع الزيوت الطبيعيّة على الشعر: كزيت الزيتون، وزيت الخروع، والماسكات الطبيعيّة: كماسك المايونيز الذي يغذّي الشعر، ويمدّه بالمعادن اللازمة، فيتم وضعه لمدة ساعة، ومن ثم غسل الشعر منه جيداً.

تحضير الشعر لاستقبال الصيف

1- خففي من استخدام أدوات تسريح الشعر مثل السيشوار، ومموج الشعر أو مكواة الشعر ، خاصة إذا كنت ترغبين بالذهاب إلى البحر والسباحة ، وتوقفي تماماً عن استخدامها لمدة يومين على الأقل قبل ذهابك للبحر ،واتركي شعرك دون غسيل.

2- إذا تعرضت كثيراً للشمس تأكدي أن شعرك سيكون أقل تضرراً عندما تتركيه على طبيعته.

3- لاتنفقي الكثير من المال على مستحضرات العناية بالشعر، واختاري منتجاً واحداً ذو جودة عالية؛ إذا أن هناك مستحضرات مصممة خصيصاً لتحمي شعرك من أشعة الشمس ، وهناك مستحضرات مخصصة للشعر المصبوغ.

4- إذا كان شعرك ضعيفاً فهو بحاجة لعناية مضاعفة ، استخدمي منتجات العناية بالشعر بشكل مضاعف فأشعة الشمس والغبار سوف تتعب شعرك وتجعله ضعيفاُ أكثر ومتقصفاً، خاصة إذا كنت قد قمت بعمل تسبيل لشعرك.

5- غذي شعرك بالزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند، وزيت اللوز، فهذه الزيوت تحمي شعرك كم أنها تحتوي على بروتينات مقوية لشعرك. يمكنك إضافة زيت جوز الهند وزيت اللوز إلى الأطباق التي تتناولينها فهي سوف تغذي جسمك وبالتالي تمنح شعرك مايحتاجه.

هناك أيضاً زيت الأفوكادو وزيت الآراغان اللذين يعتبران من أهم العناصر الغذائية لفروة الرأس والبشرة.

6- إذا كنت قد قررتي الذهاب للسباحة أو كنت تعلمين بأنك سوف تعرضين شعرك للشمس لوقت طويل ضعي مستحضرات حماية الشعر، فهناك منتجات خاصة بحماية الشعر من أشعة الشمس تأتي على شكل رذاذ ولاتجعل الشعر يبدو دهنياً .

7- عندما تضعين الزيت على شعرك لاتغسليه إذا كنت ذاهبة لحوض السباحة أو للبحر ومن الجيد البدء باستخدامه قبل يومين ذلك من شأنه أن يحمي شعرك تماماً.

8- لاتنسي أن تقومي بعمل مساج للفروة رأسك كل يوم.

ماسكات للعناية بالشعر

1- ماسك خل التفاح

تعددت فوائد خل التفاح للشعر والبشرة حيث يعتبر خل التفاح من أقوى العلاجات الطبيعية للشعر، حيث يفيد الشعر في الحصول على شعر لامع وصحي، كما يفيد أيضا في التخلص من الشيب والشعر الأبيض، فيمكن استخدام خل التفاح على الشعر وتركه لمدة 15 دقيقة ثم غسله بالشامبو والبلسم على حسب نوع الشعر على أن تكرر تلك الوصفة مرة واحدة في الأسبوع .

2- ماسك صفار البيض

يعتبر البيض من أهم المكونات الطبيعية المستخدمة في علاج الشعر حيث يعمل البيض على تقوية الشعر وتنعيمه للحصول على شعر لامع وصحي، فيتم مزج صفار بيضة واحدة مع ملعقتين من زيت الزيتون ونصف كوب من الماء، ويتم وضعه على الشعر وتدليك فروة الرأس جيدا ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالشامبو المفضل .

3- ماسك عصير الليمون

الليمون هو من العناصر الطبيعية المفيدة للشعر والبشرة، حيث يستخدم في التخلص من حكة الرأس المزعجة والتي تتسبب في ظهور القشرة والظهور بمظهر غير لائق، لذلك يتم مزج ملعقتين من عصير الليمون مع ملعقتين مع زيت الزيتون ويتم تدليك فروة الشعر بها ثم يغطى الشعر بمنشفة ساخنة لمدة 15 دقيقة ثم يشطف جيدا بالماء .

4- ماسك الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على مسبة كبيرة من البروتينات والزيوت الطبيعية المعروفة بفائدتها الكبيرة لتنعيم وتهذيب الشعر خاصة الشعر المموج، فينصح باستخدام ثمرة أفوكادو مهروسة على الشعر الرطب ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالماء ويمكن إضافة بعض الإضافات الأخرى كصفار البيض أو المايونيز .

5- ماسك الطماطم

قد تلجأ بعض النساء إلى صبغ الشعر باللون الأشقر الذي عادة ما يميل إلى اللون الأخضر وذلك لوجود مادة الكلورين في حمامات السباحة، لذلك تبحث كل امرأة عن طرق طبيعية لاستعادة اللون الأشقر فالحل هو عصير الطاطم فكل ما عليك هو استخدام كوب من عصير الطماطم كماسك للشعر وتركه لمدة 10 دقائق ثم غسله بالشامبو .

6- ماسك كربونات الصوديوم

لا يمكن اغفال مدى الدور الكبير بكربونات الصوديوم للبشرة والشعر فالمعروف عنها أنها مفيدة جدا في تفتيج البشرة وإزالة الجلد الميت وفي نفس الوقت لها فائدة كبيرة جدا في الحفاظ على الشعر ليتمتع بالحيوية خاصة للشعر الهامد، فيمكن عمل معجون من كربونات الصوديوم مع الماء وعمل ماسك للشعر وتركه لبضع دقائق ثم شطفه بالماء الدافئ .

7- ماسك زيت جوز الهند

وهو أيضا من المكونات الطبيعية المستخدمة في علاج الشعر بنسبة كبيرة جدا حيث يعمل زيت جوز الهند على إصلاح بصيلات الشعر التالف كما يقوي الجذور أيضا ويمنحها القوة واللمعان لمقاومة أي عوامل خارجية، مما يجعل الشعر أكثر لمعانا وقوة وكثافة .

8- ماسك العسل الابيض

يعتبر العسل الابيض من أهم الوصفات الطبيعية المفيدة في ترطيب وتقوية الشعر خاصة الشعر الجاف، فيمكن إضافة صفار بيضة مع العسل وملعقتين من زيت الزيتون ويتم تركه على الشعر لمدة 15 دقيقة ثم غسله بالماء البارد والشامبو مما يفيد جدا في اصلاح الشعر التالف ومنحه القوة واللمعان.