السيطرة على حريق بشقة سكنية فى المهندسين دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق شب بإحدى الشقق السكنية بالطابق الثالث لعقار فى شارع سوريا بالمهندسين، دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق فى شقة سكنية بشارع سوريا بنطاق دائرة قسم العجوز، وكلف اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة بالدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والرائدان محمد عبد الهادى ومحمد عمر ضباط الإطفاء والفريق المرافق له وبصحبتهم سيارات الإطفاء لإخماد النيران وفرضت قوات الحماية المدنية كردونًا أمنيًا فى محيط الواقعة لمحاصرة الحريق والتعامل معه وتم إخماده، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.