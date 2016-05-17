مش بس الكركديه.. 5 مشروبات تخفض ضغط الدم المرتفع أبرزها عصير الرمان

هناك نوعان من عوامل الخطر الكبيرة لارتفاع ضغط الدم التى هى خارجة عن إرادتك، تشمل العمر والوراثة، لكن فى إمكاننا السيطرة عليه عن طريق نمط الحياة، مثل ممارسة النشاط البدنى، والحد من تناول الأملاح، وتناول الطعام بشكل صحى.

وإذا كنت تبحث عن وسيلة أخرى، هناك 6 مشروبات مذهلة كشف عنها الموقع الطبى الأمريكى “Caring” تسهم فى انخفاض فى ضغط الدم، وخصوصا فى تركيبة مع اتباع نظام غذائى صحى وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتشمل:

1-الحليب قليل الدسم

طريقة تناوله

2-عصير البنجر

>كشف الباحثون أن تناول كمية عالية من الكالسيوم يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، ومن المهم اختيار النوع المناسب من الحليب للحصول على أفضل النتائج، حيث إن الحليب قليل الدسم هو أكثر ثراء بالكالسيوم من الحليب كامل الدسم، وكمية بسيطة من الدهون تساعد فى الواقع على امتصاص الكالسيوم بسهولة.>ثلاث أكواب من الحليب قليل الدسم وغيرها من منتجات الألبان قليلة الدسم تساعد فى تقليل ضغط الدم الانقباضى.>البنجر هى مصدر جيد للبوتاسيوم ومصدر جيد للفولات، وكلاهما مهمان فى تنظيم ضغط الدم، وما هو أكثر من ذلك، يحتوى البنجر على النترات، التى يتم تحويلها إلى النتريت عند تناولها، والذى يعمل على استرخاء العضلات الملساء وزيادة تدفق الدم.

وأخيرا، البنجر يدعم صحة وظيفة الأوعية الدموية والحمض الأمينى، التى يمكن أن تتلف الأوعية الدموية.

•طريقة تناوله

3-الكركديه

طريقة تناوله

4-عصير الرمان

>تشير البحوث إلى أن 1-2 أكواب من عصير البنجر يومياً يمكن أن تخفض ضغط الدم فوراً (فى غضون ساعة من الاستهلاك).>يحتوى الكركديه على المواد الكيميائية النباتية الحيوية النشطة التى تعمل لخفض ضغط الدم مثل عقار "كابتوبريل"، المستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب.>3 أكواب من الكركديه فى اليوم يحقق أفضل النتائج، ويجب إعداده طازجاً يومياً مع نقعه فى الماء ولا يجب غليه.>يرتفع ضغط الدم عن طريق خلق بروتين يسمى أنجيوتنسين الثانى، والذى يسبب انقباض الأوعية الدموية، وأثبتت الدراسات أن عصير الرمان يمنع تكون هذا البروتين لعلاج ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب.

وأكدت دراسة علمية حديثة أن عصير الرمان يخفض ضغط الدم بنسبة 36% ويزيد من تدفق الدم إلى القلب، لأنه يحتوى على مستويات مرتفعة من الحديد.

طريقة تناوله

5-عصير التوت البرى

•طريقة تناوله

6-المياه

>توصى خبيرة التغذية جونى بودين بشرب 3 أكواب من عصير الرمان غير المحلى كل يوم لخفض ضغط الدم المرتفع.>عصير التوت البرى يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة القوية التى تساعد على منع وتقليل الأضرار داخل الأوعية الدموية، وبالتالى منع حدوث زيادة غير مرغوب فيها فى ضغط الدم.>وبالإضافة إلى ذلك، عصير التوت البرى قد يساعد فى تقليل ضغط الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم.>يتم تناول 3 أكواب من التوت البرى يومياً لخفض مستويات ضغط الدم.>شرب كميات كافية من الماء هو بكل بساطة، واحدة من الأصح، والأرخص، والأكثر فعالية من الطرق التى يمكن أن تساعد فى خفض ضغط الدم.

ويسبب الجفاف المزمن انقباض الأوعية الدموية، مما يساعد الجسم على فقدان المياه من خلال التعرق والتبول والتنفس، إضافة إلى ذلك فإن ضيق الأوعية الدموية يتطلب عمل القلب بجدية أكبر، مما يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم.

•طريقة تناولها

موضوعات متعلقة

"ديلى ميل" تكشف عن أعراض خفية للأزمات القلبية الصامتة.. أبرزها الأنفلونزا

>يجب على الإنسان شرب مالا يقل عن ثمانية أكواب من الماء فى اليوم.