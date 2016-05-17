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أسباب عسر الهضم.. و4 مشروبات طبيعية للتخلص منه

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أسباب عسر الهضم.. و4 مشروبات طبيعية للتخلص منه أسباب عسر الهضم.. و4 مشروبات طبيعية للتخلص منه
عسر الهضم أو سوء الهضم من أبرز مشاكل الجهاز الهضمى الشائعة للغاية، وتتسبب فى حدوث آلام وتقلصات بالأمعاء وشعور بعدم الارتياح بخلاف الانتفاخ والغازات، وتحدث مشاكل الهضم نتيجة لأسباب عديدة.

أسباب عسر الهضم


>كشف التقرير الذى نشر بالموقع الأمريكى "healthyandnaturalworld" أن عسر الهضم له أسباب عديدة تشمل:
>1.سوء التغذية:الإفراط فى تناول القهوة والمحليات الصناعية والمشروبات الغنية بالسكر وعدم تناول كميات كافية من الألياف الطبيعية يسبب عسر الهضم.
>2.بعض العادات اليومية الضارة: مثل التدخين ونقص النوم وقلة ممارسة الرياضة والأكل قبل النوم مباشرة والتوتر والقلق.
>3.الحساسية من بعض الأكلات مثل اللبن، حيث يفتقد بعض الأشخاص هرمون "lactase" الذى يكسر سكر اللاكتوز.
>4.بعض العدوى الفيروسية تتسبب فى تدمير الجهاز الهضمى.
>5.بعض الأدوية مثل المسكنات غير الإسترويدية المنتمية لمجموعة "NSAIDs" والمضادات الحيوية تتسبب فى تدمير بطانة الأمعاء.

وأضاف التقرير أن هناك مجموعة من النصائح الطبيعية التى تساهم فى علاج عسر الهضم، وتشمل:

1.النعناع: مشروب رائع يساهم فى علاج التهاب القولون التقرحى والحد من التقلصات وغازات البطن.
>2.الشمر: يتمتع بخواص رائعة مضادة للغازات ويخلصك من تقلصات البطن والشعور بالغثيان ويعالج الانتفاخ وعسر الهضم.

3.الزنجبيل: يحسن صحة الجهاز الهضمى، ويعزز امتصاص الأطعمة ويخلصك من الغازات.
>4.شاى الكاموميل أو الهندباء: يساهم فى القضاء على مغص الأمعاء، ويتمتع بخواص رائعة مضادات للغازات والانتفاخ، بخلاف فاعليته فى التخلص من الغثيان والحموضة.

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