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غالي لـ في الجول: لن أفقد تركيزي مع الأهلي.. وأثق في إنهاء أبو ريدة لأزمة المنتخب

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غالي لـ في الجول: لن أفقد تركيزي مع الأهلي.. وأثق في إنهاء أبو ريدة لأزمة المنتخب غالي لـ في الجول: لن أفقد تركيزي مع الأهلي.. وأثق في إنهاء أبو ريدة لأزمة المنتخب

يرفض حسام غالي قائد الأهلي الخروج عن تركيزه مع الفريق الأحمر، بسبب أزمته مع الجهاز الفني لمنتخب مصر.

الأزمة مشتعلة بين الجهاز الفني وقائد الأهلي الذي لن ينضم على الأغلب لقائمة مباراة تنزانيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وقال غالي لـFilGoal.com: "كل تركيزي منصب حاليا مع الأهلي على مواجهة الإنتاج الحربي في الدوري ثم مباراة روما الودية".

وأكمل غالي "بالنسبة لأزمة ، فالموضوع بأكمله في يد المهندس هاني أبو ريدة، وكلي ثقة في أنه سيتخذ الخطوات اللازمة من أجل الحفاظ على الفريق".

قائد الأهلي أتم "ستعود الأمور لمسارها الصحيح".

يذكر أن هاني أبو ريدة المشرف العام على منتخب مصر قد أكد لـFilGoal.com أن الأزمة بين غالي وجهاز المنتخب ستنتهي في أسرع وقت. ( اقرأ تصريحاته )

وعلم FilGoal.com أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر اشترط اعتذار غالي أولا من أجل ضمه لمعسكر الفراعنة في شهر أغسطس المقبل. ( اقرأ التفاصيل )

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