القضاء الإدارى يحدد ٢٢ مايو لنظر دعويى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود

حددت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة جلسة خاصة يوم الأحد ٢٢ مايو لنظر الدعويين المقامتين من خالد على وعلى أيوب المحاميان، اللتان تطالبان بإلغاء اتفاقية قرار ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة نظرت الدعويان، اليوم الثلاثاء، بضمهما وإحالتهما للمفوضين ونظرهم بجلسة ٧ يونيو المقبل.

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