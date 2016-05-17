أخبار عاجلة

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
بالصور.. نرصد مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس -
هل تنجح قناة السويس في زيادة إيرادتها خلال 2017؟ -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : لا قداسة لشيخ أو فقيه لا قداسة لأحد بعد رسول الله -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... الدور الذي بجب أن يقوم به المجلس القومي لمكافحة الإرهاب -
ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القضاء الإدارى يحدد ٢٢ مايو لنظر دعويى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود

Google+ Print
القضاء الإدارى يحدد ٢٢ مايو لنظر دعويى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود القضاء الإدارى يحدد ٢٢ مايو لنظر دعويى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود
حددت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة جلسة خاصة يوم الأحد ٢٢ مايو لنظر الدعويين المقامتين من خالد على وعلى أيوب المحاميان، اللتان تطالبان بإلغاء اتفاقية قرار ترسيم الحدود بين والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة نظرت الدعويان، اليوم الثلاثاء، بضمهما وإحالتهما للمفوضين ونظرهم بجلسة ٧ يونيو المقبل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش