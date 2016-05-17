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الإعلام الإسرائيلى: السيسى يخاطب الإسرائيليين لأول مرة ويؤيد مبادرة فرنسا

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الإعلام الإسرائيلى: السيسى يخاطب الإسرائيليين لأول مرة ويؤيد مبادرة فرنسا الإعلام الإسرائيلى: السيسى يخاطب الإسرائيليين لأول مرة ويؤيد مبادرة فرنسا
اهتم الإعلام الإسرائيلى بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم خلال افتتاحه لمحطة كهرباء بأسيوط ،ودعوته عودة المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى من جديد.

وعلقت الصحيفة أن السيسى أرسل رسالة مباشرة وصريحة إلى الجانبين يدعوهما للسلام الذى سيكون له تأثير إيجابى على الشرق الأوسط .

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى أعلن عن تأييده للمبادرة الفرنسية المقترحة لعودة الجانبين للمفاوضات من جديد من خلال مؤتمر دولى للسلام ، وانتهاز الفرصة للتوصل لاتفاق سلام الذى سينهى الصراع الطويل بينهما.

وقالت الصحيفة أن السيسى رأى أن السلام مع الفلسطينيين سيكون أكثر حسما من اتفاق السلام المبرم بين وإسرائيل فى عام 1979 ، معربا عن استعداد مصر لبذل الجهود لعودة الجانبين إلى طاولة المفاوضات من جديد.

وركزت القناة العاشرة الإسرائيلية على تصريحات السيسى بأن السلام مع إسرائيل ليس باردا ، لكن ما سيجعل السلام أكثر دفئا هو السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقالت القناة إن الرئيس السيسى وجهة دعوة للقيادات السياسية الإسرائيلية بإعادة النظر من جديد فيما يتعلق بالسلام مع الفلسطينيين.

وفى موقع " والا" الإسرائيلى وصف الموقع تصريحات الرئيس السيسى بأنها النادرة لكونها المرة الأولى التى يخاطب الإسرائيليين وبشكل مباشر ويدعوهم للسلام مع الفلسطينيين.

اليوم السابع -5 -2016

اليوم السابع -5 -2016

اليوم السابع -5 -2016

اليوم السابع -5 -2016


>- بالفيديو.. السيسي يحيى المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.. الرئيس: "كامب ديفيد" كتبت صفحة مضيئة فى تاريخ المنطقة.. وحل قضية فلسطين سيجعل السلام أكثر دفئا.. ويؤكد: مستعدون لبذل الجهود لتحقيق السلام

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مصر 365

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