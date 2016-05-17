تغيب التلميذ صاحب عبارة " ماتت أمى ومات معها كل شئ " عن تكريمه بشمال سيناء

تغيب الطالب محمد عبد الكريم حسن، كاتب عبارة " ماتت أمى ومات معها كل شئ " فى إجابته على سؤال تعبير عن فضل الأم فى امتحان الصف الخامس، عن حفل مصغر لتكريمه كان مقررا اليوم فى مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.

وكانت مديرية التربية والتعليم قد أعلنت تجهيزها لتكريم الطالب الذى يقيم منطقة الشيخ زويد وأنه تقرر حضوره برفقة 2 من المدرسين بمدرسته فى سيارة تابعة لإدارة الشيخ زويد التعليمة.

وانتظر قيادات مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، على رأسهم الدكتور عادل عبدالمنعم وكيل وزارة التربية والتعليم، وصول الطالب فى مكتبه من الساعة العاشرة صباحا حتى انتهاء مواعيد العمل الرسمية، بحضور جمع من مندوبى المؤسسات الصحفية والقنوات الفضائية، دون معرفة سبب تغيب التلميذ عن التكريم.

وكانت إدارة رفح التعليمية بشمال سيناء قد كرمت الطالب وأعلنت أن سلمى أبوشيخة مدير الإدارة قرر منح الطالب شهادة استثمار إلا انها حررت له ولم تسلم له لتعذر الوصول إليه، وكان مقررا أن يتم أمس تكريم الطالب فى مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم فى مدينة العريش، إلا أن الطالب لم يتمكن من الحضور بسبب انشغاله مع أسرته فى جمع محصول الخوخ، وتقرر تأجيل التكريم لليوم الثلاثاء وهو مالم يتم بسبب تغيبه.

يذكر أن الطالب محمد عبد الكريم حسن بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة الشاطئ التابعة لإدارة الشيخ زويد فى شمال سيناء فوجئ المصححون لمادة اللغة العربية عند تصحيحهم سؤال التعبير الذى كان نصه "للأم فضل كبير على أبنائها.. اكتب فى هذا الموضوع، موضحاً فضل الأم عليك وواجبك نحوها بإجاتبهه بعبارة مختصرة نصها " "ماتت أمى ومات معها كل شىء".

وقالت مصادر قبيلة لـ " اليوم السابع " ان الطالب ابن لأسرة محدودة تمتهن الزراعة على ساحل مدينتى الشيخ زويد ورفح، توفت والدته قبل سنوات، والمنطقة التى يسكنها لاتصل إليها خدمات الاتصالات ولم يكن يعلم بما أثارته إجابته من ردود أفعال على مواقع التواصل الاجتماعى بعد أن تم تصوير ورقة الإجابة ونشرها.

وكان الدكتور عادل عبدالمنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، قد أعلن فى تصريحات صحفية، أن محمد تلميذ الصف الخامس الابتدائى توفيت والدته منذ فترة، ولكنه ما زال متأثراً بفراقها، موضحاً أنه تلميذ بالصف الخامس الابتدائى بإحدى مدارس إدارة الشيخ زويد التعليمية، وتم منحه 11 من 14 فى مادة التعبير، مؤكداً أنه أجاب عن السؤال، ولكنه كتب فى نهاية إجابته عبارة "ماتت أمى ومات معها كل شىء".

لهذا السبب تكرم إدارة "تعليم سيناء" محمد عبدالكريم تلميذ الابتدائية.. كتب "ماتت أمى ومات معها كل شىء" فى امتحان العربى فانفطرت قلوب رواد مواقع التواصل.. المدرسة تمنحه 11 درجة من 14 وتنظم حفلا لتكريمه