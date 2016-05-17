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روسيا تبنى قاعدة عسكرية فى موقع أثرى بتدمر السورية

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روسيا تبنى قاعدة عسكرية فى موقع أثرى بتدمر السورية روسيا تبنى قاعدة عسكرية فى موقع أثرى بتدمر السورية

>قالت منظمة تراث أمريكية إن الجيش الروسى يقوم ببناء قاعدة عسكرية جديدة ببلدة تدمر وسط سوريا، داخل منطقة محمية تضم موقعا أثريا أدرجته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ضمن مواقع التراث العالمي.

ونشرت مبادرة الكلية الأمريكية لأبحاث الشرق للتراث الثقافى صورا التقطت بالأقمار الصناعية (ديجيتال غلوب) تظهر عمليات البناء فى الطرف الشمالى من الموقع الأثرى الذى دمره تنظيم داعش، الذى سيطر على تدمر لمد عشرة أشهر.

واستعادت قوات سورية بمساعدة غارات جوية روسية تدمر فى مارس ، ولازال القتال مستمرا على مسافة أميال منها حتى اليوم.

وقال مأمون عبد الكريم، مدير عام المتاحف والأثار فى سوريا، للأسوشيتد برس اليوم الثلاثاء إن الروس يقومون ببناء ثكنات صغيرة تضم مكاتب وعيادات.

وقال عبد الكريم إن منظمته لم تطالب بتصريح.

قاعدة عسكرية روسية فى تدمر (1)

قاعدة عسكرية روسية فى تدمر (2)

قاعدة عسكرية روسية فى تدمر (3)

قاعدة عسكرية روسية فى تدمر (4)

قاعدة عسكرية روسية فى تدمر (5)

قاعدة عسكرية روسية فى تدمر (6)

قاعدة عسكرية روسية فى تدمر (7)

قاعدة عسكرية روسية فى تدمر (8)

قاعدة عسكرية روسية فى تدمر (9)
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