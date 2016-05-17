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جون كيرى: الدول الداعمة للأسد والمعارِضة أكدت التزامها بسوريا موحدة

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جون كيرى: الدول الداعمة للأسد والمعارِضة أكدت التزامها بسوريا موحدة جون كيرى: الدول الداعمة للأسد والمعارِضة أكدت التزامها بسوريا موحدة
قال جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى، أن الأول من أغسطس هو موعد التوصل للسلطة الانتقالية بسوريا فى حال حدوث تقدم فى المفاوضات لافتا أن دي ميستورا سيعمل على إطلاق المعتقلين بإحياء عملية التفاوض بين الأطراف المتصارعة في سوريا.

وأضاف جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى لمجموعه الدعم الدولية لسوريا، اتفقنا أن تقديم المساعدات الإنسانية ينبغى أن يبدأ فى دوما وعربين وداريا والفوعة وكفريا والزبداني واليرموك

وأشار جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى، تحركنا إلى الأمام اليوم وشددنا على التنفيذ الشامل لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا وسنستعمل نفوذنا لتحقيق ذلك لافتا أن الدول الداعمة للأسد والمعارِضة له أكدت التزامها بسوريا موحدة

وتابع جون كيرى، أظهرنا أنه يمكن تقليل مستوى العنف في سوريا ووضع جدول زمني للتفاوض بين كل الأطراف لنصل إلى مرحلة سياسية انتقالية موضحا أن اجتماعات مجموعة الدعم الدولية لسوريا تعكس أهمية مواجهة داعش ووضع حد للنزاع في سوريا.

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مصر 365