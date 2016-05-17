استبعاد موجه الإنجليزى ومسئولى مدرسة بالأقصر بسبب خطأ فى تسليم أوراق الامتحان

صرح طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الثلاثاء، أنه قرر استبعاد موجه اللغة الإنجليزية ومسئولى المادة من الامتحانات، عقب تسببهم فى تسريب الامتحان بالخطأ أثناء تسليم أوراق الأسئلة لطلاب الصف الثانى الإعدادى بمدرسة الحدادين الإعدادية.

وأضاف وكيل تعليم الأقصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عددا من الأهالى لطلاب مدرسة الحدادين الإعدادية بالأقصر، قدموا بلاغات تفيد بتسريب امتحان اللغة الإنجليزية لمحافظ الأقصر محمد بدر، والذى أمر بدوره بتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق فى اتهامات أولياء الأمور بتسريب أسئلة الامتحان، وتبين أن ما حدث هو خطأ فى تسليم الأوراق وليس تسريب لأسئلة الامتحان وتم تحويل المسئولين للتحقيق، وصدر القرار باستبعاد موجه المادة.

بالصور.. وكيل تعليم الأقصر يتفقد سير الامتحانات بالصف الإعدادى

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