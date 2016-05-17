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أبو العريف مع «فاروق جويدة» وحكاية ميدان على صوت العرب في رمضان

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أبو العريف مع «فاروق جويدة» وحكاية ميدان على صوت العرب في رمضان أبو العريف مع «فاروق جويدة» وحكاية ميدان على صوت العرب في رمضان

17 مايو 2016 | 3:26 مساءً

كتبت- إنجي لطفي
> اعتمدت الإذاعية نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية الخطة البرامجية لشبكة صوت العرب، خلال شهر رمضان المبارك حيث تتوزع علي الخريطة مجموعة كبيرة من برامج المنوعات القصيرة والبرامج الثقافية والسهرات اليومية والأسبوعية فضلاً عن دراما رمضان.
> وصرحت رئيس الإذاعة بأن الخريطة بأن الخريطة جاءت متناسقة مع خطاب صوت العرب التنويري، والذي يوازن ما بين ربط المصريين بواطنهم العربي الكبير وبط المستمع العربي بوطنه الثاني .
> وعن تفاصيل الخريطة تقول الدكتورة  لمياء محمود رئيس صوت العرب، إن خريطة برامج المنوعات والبرامج القصيرة يبلغ عددها أكثر من 25 برنامجاً منها علي سبيل المثال برنامج حكاية ميدان ويتناول عرضًا لأشهر الميادين في مصر والعالم والأحداث التاريخية المرتبطة به وبرنامج أبو العريف، وهو من البرامج التي تلتقي بضيوف من عامة المواطنين، وفاروق جويدة وسنوات الشعر وهي يوميات بصوت الشاعر الكبير فاروق جويدة ومشواره مع الشعر والثقافة، ونداء قرآني ويستعرض آيات القران الكريم التي ورد فيها النداء والمعاني خلف تلك النداءات و30 يوم حول العالم وهو لقاء يومي مع د. ايمن زهدي والذي يقوم كل يوم رحلة لمدينة زارها في العالم .
> ومن البرامج الأسبوعية برنامج دور عمري ويلتقي بالفنانين الذين يتحدثون عن الدور الذي مثله ويعتز به ويعتبره دور عمره ، وبرنامج أبي وسنوات الهنا ويتحدث فيه الضيف عن والده سواء أكان فناناً أو كاتباً أو نجماً من نجوم المجتمع ، وليالي المعز حول فعاليات شارع المعز الثقافية والفنية.
> وأضافت رئيس شبكة صوت العرب إن الخريطة اليومية بها مجموعة من الفترات المفتوحة التي تقدم علي الهواء ومنها فترة الهوا هوانا وأحبابنا معانا وتستضيف الفترة ضيوفاً من الأشقاء العرب ، وفترة حظك من سؤالك ، وفترة أرجع يا زمان .
> فضلاً عن مجموعة من السهرات منها علي سبيل المثال سهرة العميد وتدور حول شخصية حصلت علي لقب العميد في مختلف المجالات، وسهرة سفراء وقراء حول شيوخ القراءة الذين يجوبون مختلف دول العالم وأنوار الصحاح حول أصحاب الإصحاحات والأحاديث مثل البخاري والترمذي والنسائي وسفير السعادة وتستضيف شخصيات كان لها دور في إسعاد المجتمع.
> وأضافت رئيس شبكة صوت العرب بأن الخريطة تشتمل كذلك علي مجموعة من المسابقات ومنها مسابقة يستمر الحوار والأستاذ عارف وقلبي مساكن شعبية وعم عرابي والمارد مملكوك وغيرها.
> واختتمت  لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب تصريحها بأنه يجري الآن أيضا أعداد خريطة دراما ومسلسلات رمضان التي ستذاع علي أثير الشبكة خلال الشهر الفضيل والتي يشارك فيها كوكبة من كبار النجوم.

2016-05-17

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