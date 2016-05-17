أنوشكا: ضيق الوقت وراء رفضي لـ«نوايا بريئة»والإكتفاء بـ«سقوط حر»و«جراند أوتيل»

كتب: هاني صابر

> أكدت الفنانة القديرة أنوشكا، أنها تشارك في دراما رمضان المقبل، من خلال مسلسلي«جراند أوتيل»، و«سقوط حر» .

وقالت أنوشكا في تصريح خاص لـ«ONA»، إنها واجهت صعوبة في تصوير دورها بالعملين، بسبب حرارة الجو العالية التي تزامنت مع وقت التصوير، بالاضافة الي أن تصوير كل عمل كان في منطقة مختلفة عن العمل الآخر.

وأوضحت، أن دورها في العملين يختلفان تماما ولا يوجد أي تشابه في كلا الشخصيتين، وأنه كان شرطًا لقبولها التواجد بهما أن يكونا مختلفين عن بعضهما.

وكشفت أنوشكا، سبب رفضها المشاركة في مسلسل «نوايا بريئة» للمخرج عثمان أبو لبن، بأن ضيق الوقت وحالة الإرهاق التي تتعرض لها بسبب سوء الجو، وراء إعتذارها عن المسلسل .

وأشارت الي أنها كانت تتمني التعاون مع المخرج عثمان أبو لبن في هذه التجربة، لما يتمتع به من موهبة في الاخراج، وشخصية راقية .

مسلسل«جراند أوتيل»، بطولة عمرو يوسف، ودينا الشربيني، وسوسن بدر، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، ورجاء الجداوي، ومحمود البزاوى، وعدد آخر من النجوم، وتأليف تامر حبيب، وإخراج محمد شاكر.

بينما مسلسل«سقوط حر» فيشارك في بطولته نيللي كريم، أحمد وفيق، صفاء الطوخي، وفاء صادق، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج شوقي الماجري.