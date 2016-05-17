البيئة: نقل الحوت النافق بمرسى مطروح للظهير الصحراوى بالمحافظة لدفنه صحيا

قال الدكتور بيلى حطب، مدير عام المكتب الفنى بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن الوزارة بالتعاون مع محافظة مرسى مطروح والجهات المعنية تقوم بنقل الحوت الذى عثر عليه نافقا بالأمس بشاطئ كليوباترا بالمحافظة إلى الكيلو 32 بالظهير الصحراوى خارج مطروح، تمهيدا لدفنه بطريقة صحية للحصول على هيكله.

وأضاف الدكتور بيلى حطب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أول مشاهدة للحوت كانت أمس فى الساعة 11 صباحا، حيث تم مشاهدته من نقطة حرس الحدود على بعد 250 مترا من شاطئ البحر المتوسط، وتم الإبلاغ عنه ثم جرفته المياه إلى داخل البحر حوالى 500 متر فى الاتجاه الشرقى ثم بعد ذلك جرفته المياه مرة أخرى لشاطئ صخرى، ثم تم انتشاله بواسطة أوناش ولوادر خارج المياه ثم تم سحبه لشاطئ رملى.

وأشار إلى أن الحوت بلغ طوله 14 مترا و25 سم وارتفاعه 1 متر و75 سم وعرضه 2 متر و25 سم ووزنه حوالى 20 طنا.

مشيرا إلى أنه تم أخذ مجموعة من الباحثين بالوزارة بالتعاون مع هيئة الثروة السمكية، الذين قاموا بدورهم بأخذ قياسات للحوت قبل نقله ودفنه فى وجود مسئولى محافظة مطروح، والتى قامت بتوفير جميع الإدوات اللازمة للتعامل مع الحوت.

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