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عفت السادات : افتتاح السيسي محطة كهرباء جديدة إنجاز جديد للتخفيف عن المواطنين

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عفت السادات : افتتاح السيسي محطة كهرباء جديدة إنجاز جديد للتخفيف عن المواطنين عفت السادات : افتتاح السيسي محطة كهرباء جديدة إنجاز جديد للتخفيف عن المواطنين

عفت السادات

أشاد الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي بما تم إنجازه في مجال الكهرباء خلال العامين الماضيين ، وبالمعدلات غير المسبوقة في تنفيذ الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء، والتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي، والتي عانى منها المصريون في السنوات الماضية، وخاصة في فصل الصيف مع زيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة ، حيث أن افتتاح الرئيس اليوم الثلاثاء، لمحطة كهرباء اسيوط الجديدة بقدرة ألف ميجاوات بالاضافة ل6 محطات اخرى يعتبر انجاز تم فى وقت قياسي.

وثمن ” السادات ” فى بيان له اليوم الثلاثاء، الجهود الكبيرة التى تقوم بها القوات المسلحة فى تحقيق النمو ومعدلات التنمية ، قائلا انها تسير بخطى ثابتة وواثقة تسارع فيها الزمن وترد بها بشكل عملى على كل من يريد شرا بمصر .

وطالب ” السادات ” المواطنين بالوقوف بجوار الدولة وتقدير الجهود التى تبذل لحل المشاكل التى تمسهم بشكل مباشر ، والتخلى عن العادات السيئة التى يفعلها البعض عند حصولهم على التيار الكهربائى بطريقة غير مشروعة والتى تسبب خسائر كبيرة للدولة ، حيث ضبطت الادارة العامة لشرطة الكهرباء خلال شهر ابريل الماضى فقط 167230 قضية سرقة تيار كهربى بطرق غير مشروعة ، و116 قضية اتلاف مهمات كهرباء ، و236 قضية سرقة تيار كهربائى لكبار المشتركين.

وأضاف أن الرئيس السيسى أبدى استياء شديدًا فى خطابه من هذا الامر حينما قال انه من غير المقبول ان يتم دعم الكهرباء بمبالغ طائلة ثم يكون فرق التحصيل بالميارات سنويا وذلك بعد ان ذكر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ان الوزارة تتكلف 6 مليارات جنيه سنويا بسبب سرقة التيار الكهربائى .

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